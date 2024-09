La Suisse chocolat aux Mondiaux, Arnaud Tendon 62e

Arnaud Tendon assiste impuissant au sacre mondial de l’Allemagne. Le cycliste jurassien a pris ce vendredi après-midi le 62e rang de la course en ligne des moins de 23 ans aux Championnats du monde à Zurich. Le Vadais et ses trois coéquipiers de l’équipe de Suisse (Fabio Christen 13e, Fabian Weiss 33e et Alexandre Barhoumi DNF) avaient pour mission de conduire leur leader vers la médaille d’or… ce sera finalement le chocolat pour Jan Christen après 173 km de course. L’Argovien, parti à l’attaque à 50 km de l’arrivée mais repris 40 km plus tard, a terminé 4e à 39’’ du nouveau champion du monde, Niklas Behrens, qui a devancé au sprint le Slovène Martin Svrcek en 3h57'24''. Le Belge Alex Segaert a pris le 3e rang à 28’’. Arnaud Tendon a franchi la ligne d’arrivée 15’43’’ après l’Allemand. /nmy