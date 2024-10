Le VTT de descente se fait une place à Crémines

Les amateurs de sensations fortes prennent leurs quartiers près du stand de tir à Crémines. Le club cycliste de Moutier organise ce samedi pour la première fois une épreuve de slalom en VTT de descente. A l’image du ski alpin, il s’agira pour les participants de dévaler le plus rapidement possible une pente en contournant des piquets qui y auront été installés. Les manches se dérouleront sous la forme de duels et un chronomètre départagera ensuite les concurrents. Ce type d’épreuve spectaculaire a déjà son rendez-vous à Sorvilier depuis quelques années, alors que Delémont accueillait par le passé l’EquinoXX Enduro Bike. Le responsable de l’école de cyclisme à Moutier Loïc Schlüchter, organisateur de l’événement à Crémines, indique qu’il y a une vraie demande pour ce genre de rendez-vous. « Cette discipline a la cote dans notre région », reconnaît le spécialiste, ajoutant qu’il est important que des compétitions existent pour les passionnés dans notre région, car il y a « de très bons coureurs ». A Crémines samedi, les mordus auront l’occasion de se mesurer et à cœur de prouver que cette discipline mérite d’être ancrée dans le Jura et le Jura bernois. /mle