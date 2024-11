Découvrir le cyclocross sur le territoire des Princes-Évêques

Ils ont bravé le froid sous le regard du Château de Porrentruy. Plus de 200 personnes ont participé ce samedi au Cyclocross des Princes-Évêques. La manifestation organisée par le Club Cycliste Les Vouivres propose différentes catégories pour satisfaire les adultes et les enfants. Et pour ceux qui veulent découvrir la discipline, la course populaire est taillée pour eux. Onze cyclistes y ont pris part. Les plus rapides ont réalisé la boucle de 2’950m à cinq reprises en un peu moins d’une heure. Les plus lents ont réalisé trois tours et ont dû batailler. Le cyclocross ne vous épargne pas. « L’effort ne s’arrête jamais. C’est une succession de montées, de descentes et de contraintes avec un terrain qui était assez boueux », témoigne Julie Jeannin, venue de Belfort pour constater la difficulté de cette discipline pratiquée par ses enfants.