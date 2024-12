Pas de finale pour les trialistes de la région à Abou Dabi

Une belle performance pour les pilotes régionaux aux Championnats du monde de vélo trial à Abou Dabi. Lucien Leiser a pris le 11e rang avec un total de 600 points dans la catégorie 20 pouces jeudi en demi-finale aux Emirats arabes unis. L’athlète de Courroux a terminé juste en-dessous de son objectif de top-10. Silas Amstutz de Tavannes s’est classé 16e avec 390 points.





Un top-10 pour Vito Gonzalez

Le trialiste de Bévilard Vito Gonzalez a terminé 9e de la catégorie 26 pouces en empochant 620 points en demi-finale jeudi. Le Delémontain Loïc Vuillème a lui pris le 16e rang avec 420 points récoltés. Dernier pilote régional en lice, Toni Gonzalez a terminé 7e chez les moins de 19 ans.





L’équipe de Suisse au pied du podium

La sélection helvétique engagée en finale de la compétition par équipe a pris le 4e rang du classement mardi. Elle était composée des trialistes régionaux Loïc Vuillème, Lucien Leiser et Toni Gonzalez, accompagnés par Remi Pezzatti et Debi Studer. L’équipe de Suisse a obtenu 640 points et a buté à 90 unités du podium. /cra