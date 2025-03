Robin Donzé : « Je pense que l’équipe me fait confiance »

Une préparation bien réussie pour Robin Donzé avant d’attaquer la saison de cyclisme sur route. Le Jurassien de 21 ans entame sa quatrième année avec le maillot de l’équipe développement de Tudor. Le cycliste de Saignelégier cherchera à briller à différents échelons. Il aborde cette saison avec beaucoup de confiance. « Je pense que l’équipe croit en moi donc j’ai hâte de commencer. » Il va notamment endosser un rôle de leader avec les jeunes de la formation helvétique pour sa dernière saison avec les espoirs : « Je dois diriger les autres mecs de l’équipe sur certaines courses pour dire ce dont j’ai envie. »

Le Taignon a effectué une bonne préparation hivernale. Il est satisfait de son état de santé et impatient de retrouver les pelotons. « Je pense que c’est un de mes meilleurs hivers. Je suis déjà en avance sur ma forme par rapport à l’année passée. J’ai fait quelques stages en Espagne et j’ai bien pu me préparer », indique Robin Donzé. Ces stages d’entrainement à l’étranger lui ont permis de « faire plus de kilomètres parce que le froid et la pluie, présents dans le Jura, ça fatigue à la longue ».