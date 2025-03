Le Tour de Romandie fera quelques kilomètres dans le Jura

La fête du cyclisme se prolongera dans notre région. Après le prologue du mardi 29 avril à St-Imier, la première étape du Tour de Romandie arpentera les routes jurassiennes et du Jura bernois. Si les responsables de la boucle romande officialiseront le tracé dans un mois, plusieurs communes et entités l’ont indiqué dernièrement. Au lendemain du prologue dans la cité imérienne, le peloton du Tour de Romandie partira de Münchenstein, en banlieue bâloise pour rallier Fribourg. Cette étape sera un clin d’œil à l’artiste Jean Tinguely, né il y a un siècle à Fribourg et qui a entretenu des liens forts avec la région bâloise. Entre le point de départ et le point d’arrivée, les cyclistes pédaleront dans notre région. Ils passeront par Delémont, puis Courrendlin, Roches et Moutier. Selon le site de Grand Chasseral, le peloton arpentera la Vallée de Tavannes. D’après nos informations, il gravira ensuite le Mont-Crosin pour rallier ensuite la région neuchâteloise. Le profil complet de cette étape du Tour de Romandie du 30 avril sera présenté officiellement le 23 avril par les organisateurs de la boucle. /mle