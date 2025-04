Les routes romandes vont vibrer pour quelques-uns des meilleurs cyclistes de la planète cette semaine. Le Tour de Romandie sera lancé ce mardi à St-Imier avec un prologue de 3,44 km. Mercredi, la première étape passera par le Jura. La course se terminera dimanche à Genève. La tête d’affiche au départ sera le Belge Remco Evenepoel, double champion olympique qui participe à la course romande pour la 2e fois. « C’est vraiment une bonne chose d’avoir Remco au départ. Dans le monde entier, tout le monde aura les yeux braqués pour sa première course à étapes de l’année », se réjouit notre consultant cyclisme Roger Beuchat, invité de « La Matinale ». Pour succéder à l’Espagnol Carlos Rodriguez, « difficile de sortir un grand favori. Ça va dépendre de Remco, il sera un peu la clé. On devrait avoir un Tour de Romandie très ouvert », estime Roger Beuchat. Ni Yannis Voisard ni aucun coureur romand ne sera au départ, mais six coureurs suisses, notamment Stefan Küng, Stefan Bissegger ou Jan Christen, seront bien présents. « Je pense que Yannis sera présent sur le Giro, sinon il aurait fait le Tour de Romandie », s’avance Roger Beuchat. Mercredi, la 1re étape reliera Bâle à Fribourg en passant par Soyhières, Delémont, Courrendlin, Choindez et Moutier notamment. « Le peloton passe dans le Jura en début d’étape, ça pourrait être très animé si l’échappée n’est pas encore partie », ajoute notre consultant.