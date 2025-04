Un avant-goût de Tour de Romandie à Moutier, avant un départ en 2026 ?

Le double champion olympique à Moutier, « une aubaine »

Le Tour de Romandie cuvée 2025 aura donc commencé dans notre région et plutôt deux fois qu’une. Face au calendrier et à la tenue des étapes, quelques équipes et officiels ont logé dans notre région. L’Hôtel Oasis à Moutier a par exemple accueilli l’équipe Soudal Quick Step du double champion olympique Remco Evenepoel. La vingtaine de coureurs et membres du staff aura passé trois nuits dans la cité prévôtoise et attiré les curieux : « Pour nous, c’est une aubaine. On a pu tester notre capacité à accueillir une équipe telle que celle-là », relève la patronne de l’établissement Monica Frei. Cette dernière salue la sympathie et la simplicité de ces coureurs, même si quelques mesures ont dû être prises. Monica Frei et son équipe ont surtout dû réquisitionner plusieurs chambres et pièces pour la formation belge, afin de prodiguer des soins et de manger hors du café où se trouve la clientèle. De plus, une partie du parking extérieur a été réquisitionné pour garer le camion de l’équipe, le car et les voitures. La cuisine de l’hôtel n’a, en revanche, pas tourné à plein régime pendant la présence de la formation Soudal Quick Step. Cette dernière bénéficie en effet de sa propre cuisine qui se trouvait dans un food truck à l’extérieur et dans laquelle s’affairait un cuisinier.