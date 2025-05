Evenepoel règle le chrono final devant le gagnant du général

Joao Almeida a remporté dimanche le 78e Tour de Romandie. Le Portugais s'est imposé au général à l'issue du contre-la-montre final, disputé sur 17,1 km à Genève et gagné par Remco Evenepoel.

Le coureur de la formation UAE, qui comptait seulement 3'' de retard sur Lenny Martinez, son adversaire français de l'équipe Bahrain-Victorious avant ce 'chrono' final, a parfaitement profité de ses qualités reconnues de rouleur pour faire la différence sur le parcours genevois, qu'il a bouclé à une brillante 2e place. Son dauphin n'a pour sa part pu faire mieux qu'une pourtant très honorable 13e place.

Almeida ajoute ainsi une belle ligne à son palmarès après ses victoires au Tour du Pays basque il y a un mois, au Tour de Pologne et au Tour du Luxembourg 2021, sa place de 3e espoir du Giro 2023 et ses titres nationaux sur route (2022) et en contre-la-montre (2021 et 2023), notamment.

Cette cinquième et dernière étape de la Boucle romande 2025 a quant à elle été ravie par Remco Evenepoel. Le champion olympique et du monde de la spécialité a fait le nécessaire pour devancer Almeida (à 11'') et l'Italien Alberto Bettiol (à 18'').

Les Thurgoviens Stefan Küng et Stephan Bissegger, qui rêvaient, en spécialistes de l'effort solitaire, de s'illustrer dans la cité de Calvin, ont une nouvelle fois dû se contenter de places en deçà de leur potentiel. Le premier a terminé 10e à 39'' d'Evenepoel, le second 34e à 1'17''.

/ATS