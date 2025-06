Malgré la pluie, la Jurace atteint les 300 participants

Hugo, venu de Sierre en Valais, a particulièrement apprécié les paysages jurassiens. « C’était une première pour moi dans le Jura. Les montées sont plus courtes que chez moi, donc quand tu vois sur ton GPS qu’il y a 23 montées, il ne faut pas trop réfléchir », sourit celui qui a pris une belle douche dans la descente de Bourrignon. Sofie, jeune Allemande, a bouclé aussi les 100km après s’être mis au vélo il y a... quatre semaines ! « C’était dur avec de la pluie, du vente, et je suis gelée ! Mais c’était cool, j’ai beaucoup aimé et je suis très fier de moi », lâche la jeune femme avec un large sourire. Sourire aussi chez les organisateurs puisque la nouvelle Jurace semble avoir trouvé son public. « On avait 70 participants l’année passée, et là on est à 300, c’était l’objectif. On a aussi augmenté le nombre de disciplines, ce qui explique qu’il y ait plus de monde », se réjouit Benoît Lovis du comité d’organisation. La moitié des participants venaient de Suisse alémanique et les organisateurs espèrent maintenant conquérir un peu plus de Jurassiens pour les prochaines années. /jpi