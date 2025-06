Arnaud Tendon récompensé pour son bon début de saison

Un début de saison comme tremplin

Ces derniers mois ont été un peu agités pour Arnaud Tendon. Le Vadais n’avait pas été conservé par l’équipe Tudor et avait rebondi au sein de la formation Elite Foundations : « Le changement d’équipe m’a fait du bien », souligne le jeune homme de Bassecourt, convaincu que ce nouveau défi lui a permis une remise en question ces derniers mois. Et ses résultats parlent pour lui. Très actif depuis le début de la saison, Arnaud Tendon a déjà signé plusieurs résultats intéressants, dont trois victoires. Il a aussi signé la 5e place au classement général final de la Flèche du Sud au Luxembourg. Le jeune homme de Bassecourt indique qu’il a une « nouvelle façon de s’entrainer » et qu’il a participé à « de nouvelles courses », ce qui lui a fait du bien. Et puis, son statut a évolué et ce n’est pas pour lui déplaire : « Sur les courses, je suis plus souvent leader et j’ai plus ma carte à jouer. Cela m’a aidé à reprendre confiance en moi », rapporte-t-il. Alors qu’il consacre actuellement sa vie au vélo, Arnaud Tendon est plus motivé que jamais à franchir encore un cap. Son mois de juin pourra jouer un rôle important dans sa jeune carrière avec le Grand Prix de Gippingen ce vendredi et les Championnats de Suisse élites à la fin du mois à Fischingen, dans le canton de Thurgovie. Il espère s'y distinguer et visera avec ambition une place parmi les cinq meilleurs sur un parcours relevé. /mle