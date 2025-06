Arnaud Tendon 38e au Grand Prix de Gippingen, Yannis Voisard abandonne

Il fallait se montrer tenace pour venir à bout du Grand Prix de Gippingen. Cette classique, la plus réputée de Suisse, s’est tenue ce vendredi après-midi sur des routes argoviennes inondées par un soleil radieux. Les cyclistes ont beaucoup souffert de la chaleur. Le Jurassien Arnaud Tendon figurait parmi l’équipe de Suisse qui est parvenue à hisser le jeune Jan Christen sur le podium de l’épreuve. Le local de l’étape a pris la 3e place derrière le vainqueur américain Neilson Powless et le Belge Thibau Nys, deux coureurs qui ont déjà brillé sur les plus grandes classiques du calendrier cycliste. Arnaud Tendon – qui était avant tout en Argovie pour se montrer et pour jouer le rôle d’équipier – a terminé au 38e rang de la course, à 4’06’’ du vainqueur. 64 coureurs ont été classés. Le Grand Prix de Gippingen aura été marqué par une cascade d’abandons liés notamment à la chaleur. L’Ajoulot de l’équipe Tudor Pro Cycling Yannis Voisard a d’ailleurs jeté l’éponge en fin de course, alors qu’il était très distancé et visiblement émoussé après avoir travaillé pour son coéquipier Marc Hirschi qui a quant à lui fini 21e. /mle