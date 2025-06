Lucien Leiser se met en jambe avant l’échéance de l’année

Lucien Leiser est en forme au bon moment. Le pilote vadais a gagné ce dimanche la manche de Coupe de Suisse de vélo-trial sur le site de La Ballastière, à Delémont. Il a devancé un autre Jurassien Loïc Vuillème et le pilote de Bévilard Vito Gonzalez. Perturbée par les orages, cette épreuve a été raccourcie et les adeptes de deux-roues n’ont parcouru les difficultés qu’à deux reprises au lieu de trois. Lucien Leiser, 30 ans, a donc pris sa revanche, alors que Vito Gonzalez avait remporté les deux rendez-vous initiaux de la Coupe de Suisse. Surtout, l’expérimenté Vadais a pu travailler ses repères à trois semaines de la compétition de l’année.

C’est en effet le premier week-end de juillet qu’aura lieu une manche de Championnat du monde de vélo-trial à Valbirse. Il s’agit d’une grande première dans la région depuis 2014 et la tenue d’un événement similaire à Moutier. Lucien Leiser a donc profité des obstacles de Delémont et de la concurrence ardue pour se tester ce dimanche sur des zones « dures et longues », selon lui. « C’est toujours un bon entraînement. On a un gros niveau aussi dans les élites, avec plusieurs pilotes qui sont dans le top 15 mondial », affirme Lucien Leiser qui a abordé cette répétition générale avec beaucoup d’assiduité. Bien lui en a pris... Dans trois semaines à Valbirse, il visera une qualification pour la finale qui réunira les six meilleurs pilotes. Il est toutefois bien conscient que certains professionnels partiront avec une longueur d’avance. /mle