La première étape du trophée du Doubs sourit à Léo Froidevaux et Eléa Buchs

Le trophée du Doubs est lancé et les vainqueurs de la première étape sont connus. Les cyclistes se sont affrontés sur les côtes du Doubs mercredi soir pour la première soirée de la compétition. C’est le Taignon Léo Froidevaux qui s’est imposé chez les hommes après 21’41’’ d’effort. L’homme de 17 ans a eu l’avantage de partir avant les meilleures dans cette course disputée par handicap. Il a devancé sur la ligne d’arrivée, après 6,5 km et 417 m de dénivelé positif, l’Ajoulot Christophe Terrier de 18’’ et le Tramelot Pavel Haseler de 19’’.

Du côté féminin, la jeunesse a également brillé aux Bois. Eléa Buchs a pris le meilleur sur ses concurrentes en 23’56’’. La cycliste sur route de Bassecourt (16 ans) a devancé Julie Mahon de 36’’ qui provient également du village vadais. L’Ajoulote Sarah André a pris la 3e place à 36’’ de la lauréate. /comm-fwo