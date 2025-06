Arnaud Tendon au pied du podium

Arnaud Tendon manque le podium pour un rien. Le cycliste sur route jurassien a pris la 4e place de la course élite des Championnats de Suisse dimanche à Fischingen. Le sociétaire du VC Courtételle a été battu au sprint après 180 km parcourus sur un circuit de près de 15 km que les athlètes devaient boucler douze fois. La victoire est revenue à Mauro Schmid dans le canton de Thurgovie. Il conserve son titre national après 4h25’29’’ d’effort. Le Zurichois de 25 ans fête un double sacre après avoir enlevé le chrono jeudi. Le Bernois Marc Hirschi et le Valaisan Valentin Darbellay complètent le podium. Arnaud Tendon avait pourtant senti le bon coup. Il était parti en échappée avec un groupe de huit coureurs en début de course qui avait réussi à prendre plus de 3’ sur le peloton des favoris. L’athlète de Bassecourt a su faire face au retour des deux premiers de la course mais s’est avoué vaincu dans les derniers hectomètres dans un sprint à quatre. Le coureur de la formation Elite fondations prend ainsi la 2e place de la catégorie élite nationale derrière son coéquipier valaisan Valentin Darbellay.

D’autres Jurassiens avaient pris le départ dans le canton de Thurgovie. Robin Donzé de l’équipe Tudor Pro Cycling a terminé à la 20e position. Son coéquipier ajoulot Yannis Voisard qui nourrissait de grandes ambitions au départ de cette course a finalement abandonné. /fwo