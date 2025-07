Lucien Leiser dans le top 6 mondial à Valbirse !

« Je suis juste ému, je ne pensais pas avoir autant de monde ici à Valbirse, on bat même un record de concurrents inscrits. On ne peut pas faire mieux comme promotion de notre sport avec le nombre de jeunes qui sont venus nous voir ! On est des personnes lambdas, mais ils nous prennent pour des stars », rigole Vito Gonzalez en signant des autographes sur les teeshirts des enfants. « Je n’en ai jamais signé autant de ma vie ! » /jpi