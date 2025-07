Robin Donzé en argent en Autriche

Robin Donzé signe un podium aux Championnats de Suisse espoirs. Le cycliste sur route s’est classé à la 2e place de la course qui se disputait dimanche sur 156 km entre Hollenstein et Sattel en Autriche. Cette compétition des moins de 23 ans se déroulait avec la présence de trois autres nations à savoir l’Autriche, l’Allemagne et le Luxembourg. Robin Donzé a franchi la ligne d’arrivée après 3h41’53’’. Le cycliste de Saignelégier se classe dans le même temps que le vainqueur helvète, son coéquipier de l’équipe développement de Tudor, Diego Casagrande. /fwo