Sarah André et Pavel Hasler s’adjugent le Trophée du Doubs

Sarah André et Pavel Hasler domptent les difficultés jurassiennes. La cycliste de Bressaucourt et celui de Tramelan ont gagné le Trophée du Doubs. Ils ont triomphé mercredi au terme des cinq manches de cette course par étapes. L’Ajoulote l’a emporté devant Mavi Garcia (La Chaux-des-Breuleux) et Laura Humair (Les Genevez). Pavel Hasler s’est quant à lui imposé devant le Français Théo Guignier et Valentin Humair (Les Genevez). Au total, 140 athlètes ont participé à cette 31e édition organisée par le Vélo-Club Franches-Montagnes. /mle