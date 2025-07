Le Trophée jurassien, ce tremplin pour Kevin Stalder

La jeune garde se mêle à la bataille sur le Trophée jurassien. Plusieurs jeunes coureurs de VTT frappent à la porte et étale leur talent sur cette compétition qui fait halte samedi aux Tchérattes. Le Taignon Léo Froidevaux (17 ans) a, par exemple, remporté la Race Bike Cho cette année. Son petit cousin Kevin Stalder (16 ans) pointe quant à lui au 4e rang du classement général provisoire que domine pour l’heure l’expérimenté Vadais Andy Kläy. Il y a un peu plus de deux semaines, cet apprenti horloger de Courfaivre a gagné la course de 34 kilomètres aux Championnats de Suisse de VTT marathon. « Cette victoire m’a permis d’acquérir de l’expérience et de me montrer. J’ai reçu beaucoup de messages », se réjouit-il. Celui qui a récemment rejoint le Team Allianz Louis Bélet et qui est suivi par l’entraîneur Roger Beuchat nourrit de grandes ambitions pour la suite de sa carrière : « J’aimerais me frotter aux meilleurs et pourquoi pas être pris pour aller plus haut », raconte celui qui rêve de devenir champion du monde d’une discipline qu’il a commencée à 11 ans. Kevin Stalder estime que ses principales qualités sont techniques mais qu’il a encore beaucoup à apprendre en matière de gestion de course. Il espère d’ailleurs acquérir des certitudes dans ce registre-là en se mesurant aux cadors du Trophée jurassien. D’ailleurs, l’habitant de Courfaivre participe ce samedi aux Tchérattes, à Epauvillers. Il s’alignera pour la première fois dans la catégorie reine des 36 kilomètres. /mle