Deux Jurassiens aux mondiaux de VTT en Valais

Deux vététistes jurassiens représenteront la Suisse lors des prochains championnats du monde de VTT en Valais. La Delémontaine Sandra Stadelmann, 51 ans, a été retenue par Swiss Cycling parmi les élites pour l’épreuve marathon qui se tiendra le 6 septembre entre Verbier et Val d’Anniviers. Jérémy Chételat de Montsevelier, 23 ans, vivra lui ses premiers mondiaux parmi l’élite en enduro, dont les épreuves se tiendront du 30 août au 1er septembre à l’Aletsch Arena. Ces championnats du monde seront les premiers de l’histoire à combiner toutes les disciplines du VTT en un même évènement qui s’étalera sur une quinzaine, du 30 août (avec un week-end d’ouverture à Sion) au 14 septembre. Les épreuves reines de cross-country se dérouleront à Crans-Montana tandis que les sites de Champéry (descente), Zermatt (short-track), et Monthey (pump-track) accueilleront également des disciplines. /comm-jpi