Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Les régionaux se sont montrés aux Mondiaux de VTT. Quatre athlètes du Jura et du Jura bernois étaient alignés en marathon samedi en Valais. Cette épreuve s’est disputée sur le parcours du Grand Raid.

Micha Klötzli a été le meilleur des quatre régionaux engagés sur les 125 km du tracé reliant Verbier à Grimentz. Le vététiste tramelot s’est classé à la 23e place après 6h19’02’’ d’effort. Il termine avec 17’18’’ de retard sur l'Américain Keegan Swanson, vainqueur en 6h01'44''. Micha Klötzli est le cinquième meilleur Suisse de l’épreuve. Timé Liechti, a de son côté, bataillé plus longtemps sur les chemins alpestres. Le Tavannois s’est classé au 76e rang après 7h11’52’’ de course.

Deux femmes étaient également au départ de cette compétition. Elles ont toutes les deux réussi à se classer dans le top-40. La Prévôtoise Mallory Barth a pris le 27e rang en 8h22’58’’. Elle pointe à 1h12’47’’ de Kate Courtney. L’Américaine s’est imposée en 7h10'11''. La Jurassienne Sandra Stadelmann a finalement pris la 38e place en 8h59’01’’. L’athlète de Courtételle voulait terminer entre la 30e et la 50e place. /fwo