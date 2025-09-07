Un top-10 européen pour Lucien Leiser

Lucien Leiser loupe de peu une finale européenne. Le pilote jurassien participait aux championnats d’Europe de vélo trial ce week-end à Aarhus. Il a terminé au 8e rang de la demi-finale de la compétition danoise dans la catégorie 20 pouces. L’habitant de Courroux a ainsi manqué la lutte aux médailles qui se disputait entre les six premiers. Il a accumulé un total de 410 points. C’est 40 longueurs de moins que la dernière place qualificative. Lucien Leiser s’est toutefois dit « satisfait de sa performance au vu du niveau proposé ».

Le pilote a toutefois réuni les critères pour disputer les Mondiaux. La sélection helvétique, dans laquelle il devrait logiquement figurer, sera dévoilée le week-end prochain.

Deux autres régionaux ont aussi les critères pour les Mondiaux

Les autres pilotes régionaux, alignés en catégorie 26 pouces, ont également terminé dans ce top-17 qui offre la possibilité d’un ticket pour les Mondiaux. Le pilote de Bévilard Vito Gonzalez a pris la 12e place avec 300 points. Il termine juste devant le Delémontain Loïc Vuillème qui a marqué 290 unités. /fwo