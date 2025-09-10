Arnaud Tendon et Robin Donzé sous les couleurs de la Suisse

Les deux cyclistes sur route font partie de la sélection de Swiss Cycling annoncée mercredi ...
Arnaud Tendon et Robin Donzé sous les couleurs de la Suisse

Les deux cyclistes sur route font partie de la sélection de Swiss Cycling annoncée mercredi pour deux temps forts de la saison : les Championnats du monde et d’Europe.

Robin Donzé  (à gauche) et Arnaud Tendon porteront prochainement le maillot de l'équipe de Suisse de cyclisme sur route. (Photo : archives Tudor Pro Cycling/Georges Henz) Robin Donzé  (à gauche) et Arnaud Tendon porteront prochainement le maillot de l'équipe de Suisse de cyclisme sur route. (Photo : archives Tudor Pro Cycling/Georges Henz)

Arnaud Tendon et Robin Donzé auront l’occasion de briller sous les couleurs de la Suisse. Swiss Cycling a dévoilé mercredi sa sélection pour les Championnats du monde et d’Europe de cyclisme sur route. Les noms des deux Jurassiens figurent sur les listes.

Arnaud Tendon aura le privilège de rouler à l’occasion de la course en ligne des élites aux Championnats d’Europe qui se tiendront à Valence, dans la Drôme du 1er au 5 octobre. Le Vadais de la formation Elite Fondations Cycling Team devrait avoir un rôle d’équipier. Il sera notamment aligné avec Jan Christen, Marc Hirschi ou Mauro Schmid. L’athlète de Bassecourt revêtira le maillot blanc à croix rouge le dimanche 5 octobre dans le sud de la France.


Robin Donzé avec les moins de 23 ans

Le cycliste taignon disputera, quant à lui, deux rendez-vous avec la formation des moins de 23 ans de l’équipe de Suisse. Robin Donzé sera sur le vélo aux Championnats d’Europe le samedi 4 octobre aux côtés de cinq coéquipiers. Une semaine avant cette échéance, l’athlète de l’équipe développement de Tudor sera aux Championnats du monde qui se dérouleront du 21 au 28 septembre au Rwanda. Il sera, là aussi, aligné sur la course en ligne U23 avec Nils Aebersold et Jan Huber. Cette course se tiendra le vendredi 26 septembre. /comm-fwo


