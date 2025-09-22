Un premier contrat pro pour Arnaud Tendon

Le cycliste jurassien de 22 ans a signé avec l’équipe Van Rysel Roubaix pour la saison prochaine ...
Un premier contrat pro pour Arnaud Tendon

Le cycliste jurassien de 22 ans a signé avec l’équipe Van Rysel Roubaix pour la saison prochaine, annonce faite ce lundi. Avant de rejoindre sa nouvelle formation, le coureur de Bassecourt disputera les championnats d’Europe.

Arnaud Tendon (casque rouge) changera bientôt de maillot. (Photo : archives, Georges Henz.) Arnaud Tendon (casque rouge) changera bientôt de maillot. (Photo : archives, Georges Henz.)

Il voulait passer professionnel en 2025, il attendra finalement 2026 mais le premier contrat pro est dans la poche pour Arnaud Tendon. Le cycliste de Bassecourt de 22 ans a signé avec l’équipe Van Rysel Roubaix, de niveau continental (le 3e échelon), pour la prochaine saison. Une annonce faite ce lundi. « Nous suivons Arnaud depuis l’an dernier. Nous n’avions pas pu l’accueillir en 2025, mais c’est chose faite en 2026. Il a enchaîné de très bons résultats cette année et sa 4e place au championnat de Suisse élite nous a convaincus de revenir vers lui », a indiqué Arnaud Molmy, directeur sportif de Van Rysel Roubaix, sur le site de la formation. « Rejoindre Van Rysel Roubaix est une étape importante pour moi. Je suis impatient de porter ces couleurs et de continuer à progresser au contact d’un collectif et d’un projet ambitieux », a quant à lui déclaré Arnaud Tendon sur ce même site internet. Avant de rejoindre sa nouvelle équipe, Arnaud Tendon disputera début octobre les championnats d’Europe avec son équipe actuelle, la formation suisse Elite Fondations. Il prendra le départ de la course en ligne des élites. /mmi 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Arnaud Tendon « déçu » de son Tour du Jura

Arnaud Tendon « déçu » de son Tour du Jura

Cyclisme    Actualisé le 21.09.2025 - 18:41

Evenepoel encore champion du monde du contre-la-montre

Evenepoel encore champion du monde du contre-la-montre

Cyclisme    Actualisé le 21.09.2025 - 17:11

Coupe du monde: Alessandra Keller triomphe à Lenzerheide

Coupe du monde: Alessandra Keller triomphe à Lenzerheide

Cyclisme    Actualisé le 21.09.2025 - 17:21

Marlen Reusser décroche enfin l'or mondial en contre-la-montre

Marlen Reusser décroche enfin l'or mondial en contre-la-montre

Cyclisme    Actualisé le 21.09.2025 - 13:32

Articles les plus lus

Mondiaux au Rwanda: Marlen Reusser vise l'or sur le chrono

Mondiaux au Rwanda: Marlen Reusser vise l'or sur le chrono

Cyclisme    Actualisé le 21.09.2025 - 04:33

Marlen Reusser décroche enfin l'or mondial en contre-la-montre

Marlen Reusser décroche enfin l'or mondial en contre-la-montre

Cyclisme    Actualisé le 21.09.2025 - 13:32

Evenepoel encore champion du monde du contre-la-montre

Evenepoel encore champion du monde du contre-la-montre

Cyclisme    Actualisé le 21.09.2025 - 17:11

Coupe du monde: Alessandra Keller triomphe à Lenzerheide

Coupe du monde: Alessandra Keller triomphe à Lenzerheide

Cyclisme    Actualisé le 21.09.2025 - 17:21

Pas de podium pour Baumann et Balanche

Pas de podium pour Baumann et Balanche

Cyclisme    Actualisé le 20.09.2025 - 14:17

Mondiaux au Rwanda: Marlen Reusser vise l'or sur le chrono

Mondiaux au Rwanda: Marlen Reusser vise l'or sur le chrono

Cyclisme    Actualisé le 21.09.2025 - 04:33

Marlen Reusser décroche enfin l'or mondial en contre-la-montre

Marlen Reusser décroche enfin l'or mondial en contre-la-montre

Cyclisme    Actualisé le 21.09.2025 - 13:32

Coupe du monde: Alessandra Keller triomphe à Lenzerheide

Coupe du monde: Alessandra Keller triomphe à Lenzerheide

Cyclisme    Actualisé le 21.09.2025 - 17:21

Les manifestants propalestiniens mettent fin à la Vuelta

Les manifestants propalestiniens mettent fin à la Vuelta

Cyclisme    Actualisé le 14.09.2025 - 22:37

Ronja Blöchlinger sur le podium en short-track

Ronja Blöchlinger sur le podium en short-track

Cyclisme    Actualisé le 19.09.2025 - 19:35

Pas de podium pour Baumann et Balanche

Pas de podium pour Baumann et Balanche

Cyclisme    Actualisé le 20.09.2025 - 14:17

Mondiaux au Rwanda: Marlen Reusser vise l'or sur le chrono

Mondiaux au Rwanda: Marlen Reusser vise l'or sur le chrono

Cyclisme    Actualisé le 21.09.2025 - 04:33