Un premier contrat pro pour Arnaud Tendon

Il voulait passer professionnel en 2025, il attendra finalement 2026 mais le premier contrat pro est dans la poche pour Arnaud Tendon. Le cycliste de Bassecourt de 22 ans a signé avec l’équipe Van Rysel Roubaix, de niveau continental (le 3e échelon), pour la prochaine saison. Une annonce faite ce lundi. « Nous suivons Arnaud depuis l’an dernier. Nous n’avions pas pu l’accueillir en 2025, mais c’est chose faite en 2026. Il a enchaîné de très bons résultats cette année et sa 4e place au championnat de Suisse élite nous a convaincus de revenir vers lui », a indiqué Arnaud Molmy, directeur sportif de Van Rysel Roubaix, sur le site de la formation. « Rejoindre Van Rysel Roubaix est une étape importante pour moi. Je suis impatient de porter ces couleurs et de continuer à progresser au contact d’un collectif et d’un projet ambitieux », a quant à lui déclaré Arnaud Tendon sur ce même site internet. Avant de rejoindre sa nouvelle équipe, Arnaud Tendon disputera début octobre les championnats d’Europe avec son équipe actuelle, la formation suisse Elite Fondations. Il prendra le départ de la course en ligne des élites. /mmi

