Robin Donzé sur la grande scène mondiale

Robin Donzé s’apprête à relever le grand défi de sa saison. Le cycliste franc-montagnard sera au départ vendredi à midi de la course en ligne des moins de 23 ans, aux Championnats du monde de Kigali, au Rwanda. Récemment promu professionnel au sein de l’équipe Tudor, le Taignon veut se distinguer sur les routes africaines où il vise « un top-10, voire un top-5 », selon ses dires. Ambitieux, mais pas irréaliste. En effet, le parcours exigeant (164 kilomètres et 3'350 mètres de dénivelé positif) couronnera un « puncheur ». Le tri se fera « par l’arrière », selon le Franc-Montagnard qui devra parcourir 11 fois la même boucle parsemée de passages usants, notamment sur des pavés.

Robin Donzé ne s’emballe pas pour autant, bien conscient que la forme du moment sera déterminante, tout autant que son placement dans le peloton. « Ça ne va faire que monter et descendre. Ça sera assez dur, surtout s'il fait chaud ou humide », affirme encore le coureur jurassien de 22 ans qui fait partie de la sélection helvétique qui ne compte que trois athlètes.