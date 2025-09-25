Robin Donzé sur la grande scène mondiale

Le cycliste franc-montagnard prend le départ vendredi de la course en ligne des moins de 23 ...
Robin Donzé sur la grande scène mondiale

Le cycliste franc-montagnard prend le départ vendredi de la course en ligne des moins de 23 ans aux Championnats du monde de Kigali, au Rwanda.

Robin Donzé sera au départ des Championnats du monde des moins de 23 ans avec une certaine ambition. (Photo : archives Tudor) Robin Donzé sera au départ des Championnats du monde des moins de 23 ans avec une certaine ambition. (Photo : archives Tudor)

Robin Donzé s’apprête à relever le grand défi de sa saison. Le cycliste franc-montagnard sera au départ vendredi à midi de la course en ligne des moins de 23 ans, aux Championnats du monde de Kigali, au Rwanda. Récemment promu professionnel au sein de l’équipe Tudor, le Taignon veut se distinguer sur les routes africaines où il vise « un top-10, voire un top-5 », selon ses dires. Ambitieux, mais pas irréaliste. En effet, le parcours exigeant (164 kilomètres et 3'350 mètres de dénivelé positif) couronnera un « puncheur ». Le tri se fera « par l’arrière », selon le Franc-Montagnard qui devra parcourir 11 fois la même boucle parsemée de passages usants, notamment sur des pavés.

Robin Donzé ne s’emballe pas pour autant, bien conscient que la forme du moment sera déterminante, tout autant que son placement dans le peloton. « Ça ne va faire que monter et descendre. Ça sera assez dur, surtout s'il fait chaud ou humide », affirme encore le coureur jurassien de 22 ans qui fait partie de la sélection helvétique qui ne compte que trois athlètes.

Robin Donzé : « Sur le papier, ça devrait bien me convenir. »

Ecouter le son

Une ambiance particulière

Voilà quelques jours que Robin Donzé a posé sa valise à Kigali. L’ambiance est particulièrement festive autour de ces Championnats du monde : « Ici, les gens au bord de la route sont souriants. Ils font toujours signe et ils encouragent, même à l’entraînement », déclare le Jurassien qui a découvert des routes de bonne qualité mais qui peuvent s’avérer piégeuses quand elles sont mouillées, à cause de la poussière. Vous l’aurez compris, il faudra être costaud vendredi pour tirer son épingle du jeu sur le parcours africain… mais Robin Donzé n’a peur de rien et ne manque pas d’ambition. /mle


 

