Un Jurassien dans la ferveur des mondiaux de Kigali

« Les vélos-taxis envoient plus de watts que Pogacar ! »

« Au-delà de l’équipe du Rwanda qui a fait de son mieux avec ses moyens, la réalité ici est celle de l’utilité du vélo pour transporter absolument tout : des vélos-taxis, mais on en voit aussi transporter des bananes, pommes de terre, cannes à sucre... Tout se transporte à vélo et avec des poids pas possibles. On a fait la course avec des vélos-taxis, ils envoient plus de watts que Pogacar alors qu’il n’y a pas un bout de plat dans tout le Rwanda ! », admire le Jurassien qui a pu notamment parcourir le tracé des mondiaux sur le vélo lors d’une « social ride » dans Kigali vidée de ses voitures pour l’occasion. Il retiendra aussi la « superbe course en ligne des Suissesses qui ont fait tout juste, mais il a juste manqué un petit quelque chose », et la nouvelle démonstration de Tadej Pogacar. « Où je le place dans l’histoire du cyclisme ? C’est difficile à dire, car on ne peut pas comparer les époques. Mais c’est un grand, clairement le meilleur actuellement, et il va marquer l’histoire du vélo ». /jpi