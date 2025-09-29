Un Jurassien dans la ferveur des mondiaux de Kigali

Léandre Berret a assisté aux championnats du monde de cyclisme au Rwanda qui se sont achevés dimanche sur un nouveau sacre de Tadej Pogacar. Témoin d’une ferveur exceptionnelle dans une société où l’on « transporte tout » à vélo.
Les premiers mondiaux de cyclisme organisés sur le continent africain se sont achevés dimanche à Kigali au Rwanda sur le sacre de Tadej Pogaçar lors de la course en ligne. Après le titre du Belge Remco Evenepoel sur le contre-la-montre, le Slovène a été sacré champion du monde pour la deuxième fois d'affilée en remportant la même année le Tour de France, ce que seul Eddy Merckx avait réussi jusqu'à présent. Plus tôt dans la semaine chez les dames, la Suissesse Marlen Reusser a été sacrée en contre-la-montre alors qu'Elise Chabey a pris une belle 4e place sur la course en ligne. Ancien journaliste à RFJ, le Jurassien Léandre Berret a assisté à ces différentes épreuves dans la capitale rwandaise. Il a notamment été témoin d'une ferveur assez exceptionnelle au sein du public africain.
Léandre Berret : « Les vélos-taxis envoient plus de watts que Pogacar ! »
« Il y avait beaucoup de monde au bord des routes, six à sept rangs de spectateurs derrière les barrières sur le mur de Kigali. On a vu déjà beaucoup de monde pour les contre-la-montre, avec l’apogée ce dimanche. Les gens regardaient aussi depuis les terrasses sur des écrans géants, partout à Kigali c’était suivi », raconte Léandre Berret alors qu’un million de spectateurs ont été annoncés dimanche sur le bord des routes du Kigali. En marge des compétitions, le Jurassien a aussi pu constater la place importante du vélo dans la capitale.
« Au-delà de l’équipe du Rwanda qui a fait de son mieux avec ses moyens, la réalité ici est celle de l’utilité du vélo pour transporter absolument tout : des vélos-taxis, mais on en voit aussi transporter des bananes, pommes de terre, cannes à sucre... Tout se transporte à vélo et avec des poids pas possibles. On a fait la course avec des vélos-taxis, ils envoient plus de watts que Pogacar alors qu’il n’y a pas un bout de plat dans tout le Rwanda ! », admire le Jurassien qui a pu notamment parcourir le tracé des mondiaux sur le vélo lors d’une « social ride » dans Kigali vidée de ses voitures pour l’occasion. Il retiendra aussi la « superbe course en ligne des Suissesses qui ont fait tout juste, mais il a juste manqué un petit quelque chose », et la nouvelle démonstration de Tadej Pogacar. « Où je le place dans l’histoire du cyclisme ? C’est difficile à dire, car on ne peut pas comparer les époques. Mais c’est un grand, clairement le meilleur actuellement, et il va marquer l’histoire du vélo ». /jpi