Arnaud Tendon dans la cour des grands

Le Jurassien disputera pour la première fois ce week-end la course élite des championnats d’Europe de cyclisme. Au milieu des Pogacar, Vingegaard et autre Evenepoel, il jouera les équipiers pour les leaders suisses. Robin Donzé disputera, lui, la course U23.
Deux Jurassiens défendront les couleurs de la Suisse ce week-end aux championnats d'Europe de cyclisme sur route dans le sud de la France. Une semaine après sa très belle 8e place aux mondiaux au Rwanda, le Franc-Montagnard Robin Donzé sera aligné samedi (9h00) sur la course en ligne des moins de 23 ans sur un tracé de 121 km jalonné par trois ascensions du col de Saint-Romain-de-Lerps. Dimanche, c’est le Vadais Arnaud Tendon qui aura l'honneur de disputer, pour la première fois sur la scène européenne, la course élite aux côtés des grands noms du peloton.
Arnaud Tendon : « Courir contre de super grands noms, c'est une fierté. »
« Porter le maillot suisse dans une aussi grande course contre de super grands noms comme Pogacar, Evenepoel ou Vingegaard, c’est une fierté. Je vais tout donner pour montrer le maillot », lâche le rouleur jurassien qui rejoindra ensuite sa nouvelle équipe Van Rysel Roubaix avec qui il a signé récemment son premier contrat pro. Pour ces « Europe », l'équipe helvète sera emmenée par le double champion de Suisse (contre-la-montre et course en ligne) Mauro Schmid, Marc Hirshi ou encore Jan Christen. Arnaud Tendon aura pour mission de seconder au mieux les leaders suisses.
« J’espère pouvoir prendre une échappée... »
« C’est clair que ce ne sera pas moi le leader, ce sera l’un des trois, en fonction de leur état de forme, et ils ont déjà eu un bon test aux mondiaux. La tactique se définira au briefing, mais j’espère pouvoir aller dans une échappée, avoir un coup d’avance et me montrer. Dans le final, c’est clair que je ne serai pas assez fort pour concurrencer Pogacar ou même mes leaders, ce sera tout pour eux et je les aiderai au maximum », confie humblement le cycliste vadais. Le départ de la course élite, 202 km pour quatre ascensions majeures, sera donné dimanche à 11h45. /cra-jpi