Arnaud Tendon dans la cour des grands

« Porter le maillot suisse dans une aussi grande course contre de super grands noms comme Pogacar, Evenepoel ou Vingegaard, c’est une fierté. Je vais tout donner pour montrer le maillot », lâche le rouleur jurassien qui rejoindra ensuite sa nouvelle équipe Van Rysel Roubaix avec qui il a signé récemment son premier contrat pro. Pour ces « Europe », l'équipe helvète sera emmenée par le double champion de Suisse (contre-la-montre et course en ligne) Mauro Schmid, Marc Hirshi ou encore Jan Christen. Arnaud Tendon aura pour mission de seconder au mieux les leaders suisses.





« J’espère pouvoir prendre une échappée... »

« C’est clair que ce ne sera pas moi le leader, ce sera l’un des trois, en fonction de leur état de forme, et ils ont déjà eu un bon test aux mondiaux. La tactique se définira au briefing, mais j’espère pouvoir aller dans une échappée, avoir un coup d’avance et me montrer. Dans le final, c’est clair que je ne serai pas assez fort pour concurrencer Pogacar ou même mes leaders, ce sera tout pour eux et je les aiderai au maximum », confie humblement le cycliste vadais. Le départ de la course élite, 202 km pour quatre ascensions majeures, sera donné dimanche à 11h45. /cra-jpi