Robin Donzé en retrait dans le sud de la France

Le cycliste sur route des Franches-Montagnes a terminé samedi au 34e rang de la course en ligne ...
Robin Donzé en retrait dans le sud de la France

Le cycliste sur route des Franches-Montagnes a terminé samedi au 34e rang de la course en ligne des moins de 23 ans des championnats d’Europe.

Robin Donzé a terminé au 34e rang aux championnats d'Europe. (Photo : archives/Tudor) Robin Donzé a terminé au 34e rang aux championnats d'Europe. (Photo : archives/Tudor)

Robin Donzé n’a pas pu se battre pour les médailles. Le Taignon a pris la 34e place de la course en ligne des moins de 23 ans des championnats d’Europe de cyclisme sur route samedi en France. Il a bouclé le tracé de 121 km jalonné par trois ascensions du col de Saint-Romain-de-Lerps en 3h17’01’’. Il termine à 5’03’’ du vainqueur du jour le Belge Jarno Widar.

Meilleur Suisse, l’Argovien Jan Huber a pris le 11e rang de la course qui se disputait entre la Drôme et l’Ardèche.

Robin Donzé n’a ainsi pas réussi à réaliser la même performance qu’aux championnats du monde il y a huit jours. Le cycliste de Saignelégier avait pris le 8e rang au Rwanda. /fwo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Cyclisme    Actualisé le 02.10.2025 - 17:01

Arnaud Tendon dans la cour des grands

Arnaud Tendon dans la cour des grands

Cyclisme    Actualisé le 02.10.2025 - 17:55

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Cyclisme    Actualisé le 01.10.2025 - 16:55

Un Jurassien dans la ferveur des mondiaux de Kigali

Un Jurassien dans la ferveur des mondiaux de Kigali

Cyclisme    Actualisé le 29.09.2025 - 14:23

Articles les plus lus

Plus de 200 cyclistes réunis sous le soleil franc-montagnard

Plus de 200 cyclistes réunis sous le soleil franc-montagnard

Cyclisme    Actualisé le 28.09.2025 - 19:42

Un Jurassien dans la ferveur des mondiaux de Kigali

Un Jurassien dans la ferveur des mondiaux de Kigali

Cyclisme    Actualisé le 29.09.2025 - 14:23

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Cyclisme    Actualisé le 01.10.2025 - 16:55

Arnaud Tendon dans la cour des grands

Arnaud Tendon dans la cour des grands

Cyclisme    Actualisé le 02.10.2025 - 17:55

Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Cyclisme    Actualisé le 28.09.2025 - 16:27

Plus de 200 cyclistes réunis sous le soleil franc-montagnard

Plus de 200 cyclistes réunis sous le soleil franc-montagnard

Cyclisme    Actualisé le 28.09.2025 - 19:42

Un Jurassien dans la ferveur des mondiaux de Kigali

Un Jurassien dans la ferveur des mondiaux de Kigali

Cyclisme    Actualisé le 29.09.2025 - 14:23

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Cyclisme    Actualisé le 01.10.2025 - 16:55

Mondiaux de Kigali: Elise Chabbey finit au pied du podium

Mondiaux de Kigali: Elise Chabbey finit au pied du podium

Cyclisme    Actualisé le 27.09.2025 - 17:11

Pogacar veut sa revanche

Pogacar veut sa revanche

Cyclisme    Actualisé le 28.09.2025 - 04:03

Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Cyclisme    Actualisé le 28.09.2025 - 16:27

Plus de 200 cyclistes réunis sous le soleil franc-montagnard

Plus de 200 cyclistes réunis sous le soleil franc-montagnard

Cyclisme    Actualisé le 28.09.2025 - 19:42