Robin Donzé en retrait dans le sud de la France

Robin Donzé n’a pas pu se battre pour les médailles. Le Taignon a pris la 34e place de la course en ligne des moins de 23 ans des championnats d’Europe de cyclisme sur route samedi en France. Il a bouclé le tracé de 121 km jalonné par trois ascensions du col de Saint-Romain-de-Lerps en 3h17’01’’. Il termine à 5’03’’ du vainqueur du jour le Belge Jarno Widar.

Meilleur Suisse, l’Argovien Jan Huber a pris le 11e rang de la course qui se disputait entre la Drôme et l’Ardèche.

Robin Donzé n’a ainsi pas réussi à réaliser la même performance qu’aux championnats du monde il y a huit jours. Le cycliste de Saignelégier avait pris le 8e rang au Rwanda. /fwo