Tadej Pogacar titré, Arnaud Tendon abandonne

Tadej Pogacar a été sacré champion d'Europe dimanche à Guilherand-Granges, en Ardèche. Le Slovène ...
Tadej Pogacar titré, Arnaud Tendon abandonne

Tadej Pogacar a été sacré champion d'Europe dimanche à Guilherand-Granges, en Ardèche. Le Slovène a de nouveau fait un numéro. Le Jurassien Arnaud Tendon fait partie des nombreux athlètes qui ont abandonné.

Arnaud Tendon n'a pas terminé la course en ligne des championnats d'Europe. (Photo : archives/Georges Henz) Arnaud Tendon n'a pas terminé la course en ligne des championnats d'Europe. (Photo : archives/Georges Henz)

Le plus fort, c'est « Pogi ». Une fois encore, le maître du cyclisme a réalisé une masterclass pour aller chercher un titre continental. Celui qui a remporté quatre Tour de France et deux titres de champion du monde consécutifs en 2024 et 2025 au Rwanda il y a une semaine a attaqué à 75 km de l'arrivée dimanche pour s'offrir sa 106e victoire chez les professionnels.

Comme bien souvent, celui qui se positionne de plus en plus comme le plus grand de son art, n'a pas attendu les derniers instants pour faire la différence. Non, Pogacar attaque de loin et constate ensuite les dégâts. Cette chevauchée solitaire rappelle celle des Strade Bianche de l'an passé où il avait filé seul à 81 km de la ligne. Deuxième, Remco Evenepoel a fait ce qu'il a pu en terminant juste sous les trente secondes. Le bronze est revenu au jeune talent français Paul Seixas (19 ans).

Pas de place d’honneur pour Arnaud Tendon

Aligné dans cette course élite des championnats d’Europe avec la Suisse, le Jurassien Arnaud Tendon n’a pas pu aller au bout de l’effort. Il a abandonné comme une grande majorité des athlètes en lice. Le cycliste de Bassecourt s’est tout de même mis au service de ses leaders. On l’a observé aux avant-postes du peloton a plus de 100 km de l’arrivée. /ATS-fwo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Yannis Voisard sur le podium en Malaisie

Yannis Voisard sur le podium en Malaisie

Cyclisme    Actualisé le 05.10.2025 - 14:39

Robin Donzé en retrait dans le sud de la France

Robin Donzé en retrait dans le sud de la France

Cyclisme    Actualisé le 04.10.2025 - 15:02

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Cyclisme    Actualisé le 02.10.2025 - 17:01

Arnaud Tendon dans la cour des grands

Arnaud Tendon dans la cour des grands

Cyclisme    Actualisé le 02.10.2025 - 17:55

Articles les plus lus

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Cyclisme    Actualisé le 01.10.2025 - 16:55

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Cyclisme    Actualisé le 02.10.2025 - 17:01

Arnaud Tendon dans la cour des grands

Arnaud Tendon dans la cour des grands

Cyclisme    Actualisé le 02.10.2025 - 17:55

Robin Donzé en retrait dans le sud de la France

Robin Donzé en retrait dans le sud de la France

Cyclisme    Actualisé le 04.10.2025 - 15:02

Un Jurassien dans la ferveur des mondiaux de Kigali

Un Jurassien dans la ferveur des mondiaux de Kigali

Cyclisme    Actualisé le 29.09.2025 - 14:23

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Cyclisme    Actualisé le 01.10.2025 - 16:55

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Cyclisme    Actualisé le 02.10.2025 - 17:01

Arnaud Tendon dans la cour des grands

Arnaud Tendon dans la cour des grands

Cyclisme    Actualisé le 02.10.2025 - 17:55

Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Cyclisme    Actualisé le 28.09.2025 - 16:27

Plus de 200 cyclistes réunis sous le soleil franc-montagnard

Plus de 200 cyclistes réunis sous le soleil franc-montagnard

Cyclisme    Actualisé le 28.09.2025 - 19:42

Un Jurassien dans la ferveur des mondiaux de Kigali

Un Jurassien dans la ferveur des mondiaux de Kigali

Cyclisme    Actualisé le 29.09.2025 - 14:23

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Cyclisme    Actualisé le 01.10.2025 - 16:55