Robin Donzé est prêt pour démarrer sa première saison avec les professionnels. Le cycliste sur route taignon évolue avec la première équipe de Tudor Pro Cycling cette année. Il a récemment terminé sa préparation hivernale en réalisant notamment deux camps d’entrainement en Espagne. « C’était l’occasion de rencontrer les coéquipiers et de faire de bons kilomètres », explique le sociétaire du Vélo
Une première saison sous le signe de l’apprentissage pour Robin Donzé
RFJ