Une première saison sous le signe de l’apprentissage pour Robin Donzé

Robin Donzé est prêt pour démarrer sa première saison avec les professionnels. Le cycliste sur route taignon évolue avec la première équipe de Tudor Pro Cycling cette année. Il a récemment terminé sa préparation hivernale en réalisant notamment deux camps d’entrainement en Espagne. « C’était l’occasion de rencontrer les coéquipiers et de faire de bons kilomètres », explique le sociétaire du Vélo