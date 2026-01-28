Une première saison sous le signe de l’apprentissage pour Robin Donzé

Le Taignon va débuter sa première saison en tant que cycliste professionnel au sein de l’équipe ...
Le Taignon va débuter sa première saison en tant que cycliste professionnel au sein de l’équipe Tudor Pro Cycling. Robin Donzé dispute ses premières courses de la saison cette semaine.

Robin Donzé se dit prêt pour sa première saison professionnelle. (Photo : Tudor) Robin Donzé se dit prêt pour sa première saison professionnelle. (Photo : Tudor)

Robin Donzé est prêt pour démarrer sa première saison avec les professionnels. Le cycliste sur route taignon évolue avec la première équipe de Tudor Pro Cycling cette année. Il a récemment terminé sa préparation hivernale en réalisant notamment deux camps d’entrainement en Espagne. « C’était l’occasion de rencontrer les coéquipiers et de faire de bons kilomètres », explique le sociétaire du Vélo 