Robin Donzé 58e à Oman

Robin Donzé a bouclé ce mercredi le Tour d’Oman. Le cycliste professionnel jurassien de l’équipe Tudor a pris la 58e place du classement général après cinq étapes, à 12’58’’ du vainqueur, l’Italien Cristian Scaroni de l’équipe Astana. Le Suisse Mauro Schmid (Jayco Alula Team) a terminé 4e de cette course disputée dans le Golfe. Le Franc-Montagnard Robin Donzé a pris le 39e rang de la dernière étape disputée ce mercredi. /mle