Arnaud Tendon signe sa première victoire chez les pros

Le cycliste jurassien a remporté la 1re étape du Tour de la Provence vendredi. Il s'est imposé au sprint après 163 km d'effort.
Le cycliste jurassien a remporté la 1re étape du Tour de la Provence vendredi. Il s’est imposé au sprint après 163 km d’effort.

Arnaud Tendon, ici avec le maillot de l'équipe de Suisse, a signé sa première victoire chez les professionnels. (Photo : archives/Georges Henz) Arnaud Tendon, ici avec le maillot de l'équipe de Suisse, a signé sa première victoire chez les professionnels. (Photo : archives/Georges Henz)

Le Jurassien Arnaud Tendon a signé vendredi sa première victoire chez les professionnels en enlevant la 1re étape du Tour de la Provence. Au bout d'une échappée, le cycliste sur route de 23 ans s'est imposé au sprint devant l'Italien Mattia Bais.

Cette première étape longue de 163 kilomètres reliait Marseille à Saint-Victoret. Arnaud Tendon, qui court pour l'équipe Van Rysel-Roubaix, endosse également le maillot de leader de cette course longue de trois étapes qui s'achèvera dimanche à Arles. Le Tour de Provence fait partie de l'Europe Tour 2.1, le troisième niveau du cyclisme sur route. /comm-fwo


