Arnaud Tendon signe sa première victoire chez les pros

Le Jurassien Arnaud Tendon a signé vendredi sa première victoire chez les professionnels en enlevant la 1re étape du Tour de la Provence. Au bout d'une échappée, le cycliste sur route de 23 ans s'est imposé au sprint devant l'Italien Mattia Bais.

Cette première étape longue de 163 kilomètres reliait Marseille à Saint-Victoret. Arnaud Tendon, qui court pour l'équipe Van Rysel-Roubaix, endosse également le maillot de leader de cette course longue de trois étapes qui s'achèvera dimanche à Arles. Le Tour de Provence fait partie de l'Europe Tour 2.1, le troisième niveau du cyclisme sur route. /comm-fwo