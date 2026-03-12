Des promesses et de l’appétit pour Arnaud Tendon

Auteur d’un bon début de saison pour sa première en tant que professionnel, le cycliste de ...
Des promesses et de l’appétit pour Arnaud Tendon

Auteur d’un bon début de saison pour sa première en tant que professionnel, le cycliste de Bassecourt nourrit de grandes ambitions.

Arnaud Tendon vit un bon début de saison mais en veut encore plus. Arnaud Tendon vit un bon début de saison mais en veut encore plus.

Arnaud Tendon s’est parfaitement acclimaté à son nouvel environnement de travail. Le cycliste de Bassecourt (23 ans) vit sa première saison en tant que professionnel. Engagé au sein de l’équipe Van Rysel Roubaix (3e catégorie, derrière les équipes du World Tour et les Pro Team), le Vadais a signé des résultats prometteurs lors de ses premières sorties de l’année. Arnaud Tendon a notamment gagné une étape sur le Tour de Provence (épreuve de 3e division) et y a remporté le maillot vert de meilleur sprinter. « Je ne m’attendais pas à gagner chez les pros en février déjà », sourit le jeune homme, convaincu de progresser course après course.

Arnaud Tendon ne cache pas son bonheur d’avoir rejoint cette formation ambitieuse qui mise beaucoup sur des courses difficiles et des classiques. Le jeune Jurassien y trouve un terrain de jeu sur lequel il est à l’aise et il multiplie les heures d’entraînement (ndlr : une vingtaine par semaine) pour être à la hauteur de ses ambitions.

Arnaud Tendon : « Je ne m’attendais pas trop à gagner. »

Ecouter le son

Gravir les échelons

Arnaud Tendon lorgne déjà vers ce printemps et cet été quand il fera face à ses grands objectifs de saison. Le principal demeure les Championnats de Suisse qui se tiendront fin juin à Courtételle : « J’ai envie de me montrer à la maison », sourit le Vadais qui aimerait aussi briller sur d’autres courses prisées. Car il est impératif de se montrer et Arnaud Tendon en est bien conscient : « Il y a une certaine pression parce que les places en Pro Team ou en World Tour sont chères. La situation économique est compliquée. Beaucoup d’équipes ont arrêté l’année passée et il y avait beaucoup moins de places. Certains coureurs qui avaient le niveau d’être en Pro Team se sont retrouvés en division inférieure ou sans équipe », analyse-t-il, alors que son souhait est de figurer en Pro Team, donc en deuxième division, dès l’année prochaine. /mle

Arnaud Tendon : « Il y a une certaine pression. »

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Tirreno-Adriatico: Ganna survole le chrono inaugural, Christen 14e

Tirreno-Adriatico: Ganna survole le chrono inaugural, Christen 14e

Cyclisme    Actualisé le 09.03.2026 - 18:49

Tadej Pogacar remporte une fois de plus les Strade Bianche, Yannis Voisard 65e

Tadej Pogacar remporte une fois de plus les Strade Bianche, Yannis Voisard 65e

Cyclisme    Actualisé le 07.03.2026 - 20:09

Elise Chabbey remporte les Strade bianche

Elise Chabbey remporte les Strade bianche

Cyclisme    Actualisé le 07.03.2026 - 14:47

World Tour: pas de classiques printanières pour Tim Wellens

World Tour: pas de classiques printanières pour Tim Wellens

Cyclisme    Actualisé le 03.03.2026 - 13:31

Articles les plus lus

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Cyclisme    Actualisé le 01.03.2026 - 07:37

World Tour: pas de classiques printanières pour Tim Wellens

World Tour: pas de classiques printanières pour Tim Wellens

Cyclisme    Actualisé le 03.03.2026 - 13:31

Elise Chabbey remporte les Strade bianche

Elise Chabbey remporte les Strade bianche

Cyclisme    Actualisé le 07.03.2026 - 14:47

Tadej Pogacar remporte une fois de plus les Strade Bianche, Yannis Voisard 65e

Tadej Pogacar remporte une fois de plus les Strade Bianche, Yannis Voisard 65e

Cyclisme    Actualisé le 07.03.2026 - 20:09

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Cyclisme    Actualisé le 23.02.2026 - 14:15

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Cyclisme    Actualisé le 01.03.2026 - 07:37

World Tour: pas de classiques printanières pour Tim Wellens

World Tour: pas de classiques printanières pour Tim Wellens

Cyclisme    Actualisé le 03.03.2026 - 13:31

Elise Chabbey remporte les Strade bianche

Elise Chabbey remporte les Strade bianche

Cyclisme    Actualisé le 07.03.2026 - 14:47

Arnaud Tendon décroche une distinction en France

Arnaud Tendon décroche une distinction en France

Cyclisme    Actualisé le 15.02.2026 - 20:03

Yannis Voisard 10e du Tour d’Algarve

Yannis Voisard 10e du Tour d’Algarve

Cyclisme    Actualisé le 22.02.2026 - 18:17

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Cyclisme    Actualisé le 23.02.2026 - 14:15

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Cyclisme    Actualisé le 01.03.2026 - 07:37