Des promesses et de l’appétit pour Arnaud Tendon

Arnaud Tendon s’est parfaitement acclimaté à son nouvel environnement de travail. Le cycliste de Bassecourt (23 ans) vit sa première saison en tant que professionnel. Engagé au sein de l’équipe Van Rysel Roubaix (3e catégorie, derrière les équipes du World Tour et les Pro Team), le Vadais a signé des résultats prometteurs lors de ses premières sorties de l’année. Arnaud Tendon a notamment gagné une étape sur le Tour de Provence (épreuve de 3e division) et y a remporté le maillot vert de meilleur sprinter. « Je ne m’attendais pas à gagner chez les pros en février déjà », sourit le jeune homme, convaincu de progresser course après course.

Arnaud Tendon ne cache pas son bonheur d’avoir rejoint cette formation ambitieuse qui mise beaucoup sur des courses difficiles et des classiques. Le jeune Jurassien y trouve un terrain de jeu sur lequel il est à l’aise et il multiplie les heures d’entraînement (ndlr : une vingtaine par semaine) pour être à la hauteur de ses ambitions.