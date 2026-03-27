Un programme riche pour les Championnats de Suisse dans le Jura

Un véritable « festival du vélo » pour les Championnats de Suisse de cyclisme sur route dans le Jura. Le comité d’organisation a dévoilé le programme de la manifestation ce vendredi à Courtételle. Pas moins de 24 épreuves seront organisées durant trois jours entre le 25 et le 28 juin prochains. Courses en ligne, contre-la-montre, handbike, paracycling et courses juniors seront mises à l’honneur lors de ces Championnats de Suisse dont l’épicentre sera le village de Courtételle. « On a pris le programme le plus large possible qui est offert par Swiss Cycling », indique Robin Joliat, co-président du comité d’organisation.

Les trois jours de courses verront défiler les meilleurs athlètes du pays « du matin au soir ». Le grand temps fort du jeudi, premier jour de l’événement, sera l’attribution des titres de champions de Suisse de contre-la-montre décernés aux élites hommes et femmes en soirée. « On a volontairement repoussé ces courses le plus tard possible pour que les spectateurs puissent venir », explique Robin Joliat. Les courses en ligne élites auront lieu le samedi pour les femmes et le dimanche pour les hommes. L’organisation attend un plateau relevé pour ces différentes épreuves : « En principe, dans des Championnats de Suisse, on participe si on n’est pas blessé », imagine le co-président.