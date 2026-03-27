Un programme riche pour les Championnats de Suisse dans le Jura

Les meilleures cyclistes du pays seront réunies dans la région entre le 25 et le 28 juin à ...
Un programme riche pour les Championnats de Suisse dans le Jura

Les meilleures cyclistes du pays seront réunies dans la région entre le 25 et le 28 juin à Courtételle. Le comité d’organisation a présenté les 24 épreuves au programme durant les trois jours de la manifestation.

De gauche à droite, les membres du comité d'organisation Pierre-Alain Berret, Stéphane Joliat, Robin Joliat et Laurent Hennet ont présenté le programme des Championnats de Suisse de cyclisme sur route en compagnie d'Yves Tendon.  De gauche à droite, les membres du comité d'organisation Pierre-Alain Berret, Stéphane Joliat, Robin Joliat et Laurent Hennet ont présenté le programme des Championnats de Suisse de cyclisme sur route en compagnie d'Yves Tendon. 

Un véritable « festival du vélo » pour les Championnats de Suisse de cyclisme sur route dans le Jura. Le comité d’organisation a dévoilé le programme de la manifestation ce vendredi à Courtételle. Pas moins de 24 épreuves seront organisées durant trois jours entre le 25 et le 28 juin prochains. Courses en ligne, contre-la-montre, handbike, paracycling et courses juniors seront mises à l’honneur lors de ces Championnats de Suisse dont l’épicentre sera le village de Courtételle. « On a pris le programme le plus large possible qui est offert par Swiss Cycling », indique Robin Joliat, co-président du comité d’organisation. 

Les trois jours de courses verront défiler les meilleurs athlètes du pays « du matin au soir ». Le grand temps fort du jeudi, premier jour de l’événement, sera l’attribution des titres de champions de Suisse de contre-la-montre décernés aux élites hommes et femmes en soirée. « On a volontairement repoussé ces courses le plus tard possible pour que les spectateurs puissent venir », explique Robin Joliat. Les courses en ligne élites auront lieu le samedi pour les femmes et le dimanche pour les hommes. L’organisation attend un plateau relevé pour ces différentes épreuves : « En principe, dans des Championnats de Suisse, on participe si on n’est pas blessé », imagine le co-président.

Robin Joliat : « Du beau spectacle en vue. »

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Les épreuves de handbike et  de paracycling à l’honneur

La manifestation fera également la part belle aux courses de handbike et paracycling. Ces deux épreuves seront mises en lumière pour la première fois dans le Jura. Une belle vitrine pour ces disciplines, selon le Vadais Yves Tendon, qui pratique le handbike avec Achilles Switzerland du Club de Fauteuil Roulant Jura : « Les personnes qui sont ou se retrouveront en situation de handicap et qui ne connaissaient pas ces disciplines pourront se rendre compte qu’on peut aussi faire du handbike dans le Jura ». Le sexagénaire de Courfaivre espère prendre part à la compétition et faire vibrer le public sur un parcours « astreignant ».

Yves Tendon : « Une énorme visibilité. »

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L’organisation a également voulu « rendre les courses intéressantes pour le public ». Un « village d’arrivée » sera mis sur pied à Courtételle avec notamment une cantine et un écran géant. Le budget de la manifestation, initialement prévu à 160'000 francs, avoisinera finalement les 180'000 francs. Le programme complet est à retrouver sur le site internet des Championnats de Suisse. /comm-fwo


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