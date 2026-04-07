Yannis Voisard abandonne au Tour du Pays basque

Yannis Voisard n’est plus apte à batailler sur les routes du Tour du Pays basque. Le cycliste ajoulot de l’équipe Tudor « est tombé malade durant la nuit » et a été contraint à l’abandon, d’après sa formation. Le coureur jurassien n’a pas pris le départ de l’étape de ce mardi. Lundi, lors du contre-la-montre inaugural de 13,8 kilomètres à Bilbao, Yannis Voisard s’était classé au 149e rang sur 152 cyclistes au départ. /mle