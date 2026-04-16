Un pumptrack pourrait voir le jour à Moutier

La Municipalité soutient le projet porté par une association. La demande de permis est publiée ...
Un pumptrack pourrait voir le jour à Moutier

La Municipalité soutient le projet porté par une association. La demande de permis est publiée ce jeudi dans le Journal officiel.

Une piste de pumptrack pourrait sortir de terre à Moutier. (Photo d'illustration libre de droit) Une piste de pumptrack pourrait sortir de terre à Moutier. (Photo d'illustration libre de droit)

Moutier pourrait bientôt avoir sa piste de pumptrack. La demande de permis, publiée ce jeudi dans le Journal officiel, fait état de la construction d’une piste en dur entre la piscine et la patinoire ainsi que d’un espace de rencontres. La construction du pumptrack, « du même type que celui qui existe à Porrentruy », est portée par l’association Prévôtrix, précise Pierre Coullery, conseiller municipal en charge des infrastructures. Ainsi, l’association doit réunir quelques centaines de milliers de francs pour assurer la construction de la piste. La Municipalité met quant à elle à disposition le terrain et assurera sa mise en conformité. L’infrastructure, destinée au grand public, ne remet pas en cause la création de terrains de padel souhaitée par le TC Moutier dans le même secteur. D’éventuelles oppositions concernant la création de la piste de pumptrack peuvent être transmises jusqu’au 18 mai. /mmi


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Wout van Aert plus fort que Pogacar sur les pavés

Wout van Aert plus fort que Pogacar sur les pavés

Cyclisme    Actualisé le 12.04.2026 - 16:47

Tadej Pogacar peut-il dompter Paris-Roubaix, l'Enfer du nord?

Tadej Pogacar peut-il dompter Paris-Roubaix, l'Enfer du nord?

Cyclisme    Actualisé le 12.04.2026 - 05:04

La 3e étape pour Axel Laurance, Seixas toujours leader

La 3e étape pour Axel Laurance, Seixas toujours leader

Cyclisme    Actualisé le 08.04.2026 - 17:41

A nouveau phénoménal, Paul Seixas assomme le Tour du Pays basque

A nouveau phénoménal, Paul Seixas assomme le Tour du Pays basque

Cyclisme    Actualisé le 07.04.2026 - 18:55

Articles les plus lus

Yannis Voisard abandonne au Tour du Pays basque

Yannis Voisard abandonne au Tour du Pays basque

Cyclisme    Actualisé le 07.04.2026 - 16:50

A nouveau phénoménal, Paul Seixas assomme le Tour du Pays basque

A nouveau phénoménal, Paul Seixas assomme le Tour du Pays basque

Cyclisme    Actualisé le 07.04.2026 - 18:55

La 3e étape pour Axel Laurance, Seixas toujours leader

La 3e étape pour Axel Laurance, Seixas toujours leader

Cyclisme    Actualisé le 08.04.2026 - 17:41

Tadej Pogacar peut-il dompter Paris-Roubaix, l'Enfer du nord?

Tadej Pogacar peut-il dompter Paris-Roubaix, l'Enfer du nord?

Cyclisme    Actualisé le 12.04.2026 - 05:04

Demi Vollering s'impose, Reusser chute

Demi Vollering s'impose, Reusser chute

Cyclisme    Actualisé le 05.04.2026 - 21:11

Yannis Voisard abandonne au Tour du Pays basque

Yannis Voisard abandonne au Tour du Pays basque

Cyclisme    Actualisé le 07.04.2026 - 16:50

A nouveau phénoménal, Paul Seixas assomme le Tour du Pays basque

A nouveau phénoménal, Paul Seixas assomme le Tour du Pays basque

Cyclisme    Actualisé le 07.04.2026 - 18:55

La 3e étape pour Axel Laurance, Seixas toujours leader

La 3e étape pour Axel Laurance, Seixas toujours leader

Cyclisme    Actualisé le 08.04.2026 - 17:41

Duel Pogacar-Van der Poel au Tour des Flandres

Duel Pogacar-Van der Poel au Tour des Flandres

Cyclisme    Actualisé le 05.04.2026 - 06:27

Pogacar remporte le « Ronde » pour la 3e fois

Pogacar remporte le « Ronde » pour la 3e fois

Cyclisme    Actualisé le 05.04.2026 - 17:23

Demi Vollering s'impose, Reusser chute

Demi Vollering s'impose, Reusser chute

Cyclisme    Actualisé le 05.04.2026 - 21:11

Yannis Voisard abandonne au Tour du Pays basque

Yannis Voisard abandonne au Tour du Pays basque

Cyclisme    Actualisé le 07.04.2026 - 16:50