Un pumptrack pourrait voir le jour à Moutier

Moutier pourrait bientôt avoir sa piste de pumptrack. La demande de permis, publiée ce jeudi dans le Journal officiel, fait état de la construction d’une piste en dur entre la piscine et la patinoire ainsi que d’un espace de rencontres. La construction du pumptrack, « du même type que celui qui existe à Porrentruy », est portée par l’association Prévôtrix, précise Pierre Coullery, conseiller municipal en charge des infrastructures. Ainsi, l’association doit réunir quelques centaines de milliers de francs pour assurer la construction de la piste. La Municipalité met quant à elle à disposition le terrain et assurera sa mise en conformité. L’infrastructure, destinée au grand public, ne remet pas en cause la création de terrains de padel souhaitée par le TC Moutier dans le même secteur. D’éventuelles oppositions concernant la création de la piste de pumptrack peuvent être transmises jusqu’au 18 mai. /mmi

