Paul Seixas remporte la Flèche Wallonne devant Mauro Schmid, les Jurassiens loin du compte

Le phénomène français Paul Seixas (19 ans) a remporté mercredi la Flèche Wallonne. Il s'est imposé devant le champion de Suisse Mauro Schmid, qui a réussi à le suivre dans le terrible mur de Huy. Robin Donzé et Yannis Voisard termine au-delà de la 100e place.

En l'absence du vainqueur sortant Tadej Pogacar, qu'il retrouvera dimanche sur la 'Doyenne' des classiques, Liège-Bastogne-Liège, Seixas a fait honneur à son statut de favori. Bien lancé par ses coéquipiers de l'équipe Decathlon, il a dompté avec brio le très raide mur de Huy (1,3 km à 9,6%) dès sa première participation.

Mauro Schmid, qu'on n'attendait pas à pareille fête, a pris la 2e place après avoir bien tenu le choc dans l'ascension finale. Il a devancé le Français Benoît Cosnefroy et le Britannique Ben Tulett au sein d'un trio qui n'a pu que s'avouer vaincu face au nouveau prodige du cyclisme dans les 200 derniers mètres.

La journée a été plus compliquée pour les Jurassiens de la Tudor Pro Cycling. Le Taignon Robin Donzé a pris la 112e place à 5’40’’ du vainqueur. L’Ajoulot Yannis Voisard s’est lui classé au 124e rang à 9’23 après avoir chuté dans les vingt derniers kilomètres.

Vainqueur de la Flèche en 2020, Marc Hirschi n'a de son côté pas terminé la course. Il a chuté à 20 km de l'arrivée, trois jours après avoir déjà connu pareille mésaventure lors de l'Amstel Gold Race. Le triptyque ardennais autour duquel il avait axé sa préparation tourne au cauchemar.

/ATS-fwo