Robin Donzé : « C’est la course qui m’a donné envie de passer chez les professionnels »

Robin Donzé vivra une grande première. Mardi, le cycliste franc-montagnard de 22 ans sera au départ du Tour de Romandie pour la première fois de sa carrière. Au sein de l’équipe suisse Tudor, il aura avant tout pour mission de protéger son leader, un autre Jurassien, Yannis Voisard. Pour sa première saison en tant que professionnel, Robin Donzé se réjouit d’arpenter les routes de Suisse romande : « J’allais souvent voir les étapes quand j’étais par là. Ça me motive d’essayer de faire une bonne performance sur ce Tour de Romandie », sourit l’athlète qui a pris la 84e place de la classique Liège-Bastogne-Liège ce dimanche.

Désormais, il s’agit de récupérer vite et bien, car la boucle romande s’annonce intense et relevée. Si Robin Donzé veut aider Yannis Voisard à se mêler à la lutte avec les meilleurs, il s’attend à un scénario assez clair pour ces prochains jours : « Dès que ce sera vraiment difficile, Pogacar sera au-dessus de la concurrence », prévoit le Jurassien qui affiche beaucoup de respect pour l’actuel meilleur coureur du monde qui sera au départ du Tour de Romandie pour la première fois lui aussi. La mission de Robin Donzé semble claire mais le Franc-Montagnard ne se refuse pas d’être aux avant-postes si le scénario de la course et les jambes le permettent. /mle