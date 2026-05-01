Pogacar vainqueur en mode « maillot Jaun », Yannis Voisard 6e

Tadej Pogacar a signé son 3e succès sur le Tour de Romandie 2026 lors de la 4e étape samedi ...
Pogacar vainqueur en mode « maillot Jaun », Yannis Voisard 6e

4e étape: Pogacar vainqueur en mode

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Tadej Pogacar a signé son 3e succès sur le Tour de Romandie 2026 lors de la 4e étape samedi entre Broc et Charmey. Le Slovène a attaqué dans la 3e ascension du col du Jaun pour s'imposer. Le Jurassien Yannis Voisard a cueilli une belle 6e place.

Pas question de laisser quoi que ce soit à ses adversaires. Cannibale à deux roues, le patron du cyclisme mondial s'est fait plaisir sur cette étape de 149 km. Même avec trois coureurs en échappée, dont son compatriote Primoz Roglic, Pogacar a choisi d'attaquer en faisant le spectacle dans la 3e et dernière ascension du Jaun à 3,2 km du sommet.

Seul Florian Lipowitz a esquissé une révolte, mais l'Allemand s'est fait lâcher sur la deuxième accélération du maillot jaune à un kilomètre du sommet. Le quadruple vainqueur du Tour de France a réalisé une belle descente et a fait parler ses qualités de rouleur pour arriver le premier à Charmey. Lipowitz a fini à 14 secondes.

Tadej Pogacar conforte sa première place au général. Dimanche, le Slovène voudra sûrement s'offrir un quatrième bouquet et égaler le record de Ferdi Kübler, quadruple vainqueur sur la boucle romande en 1951. Et l'arrivée à Leysin après le départ de Lucens sur 178 km est évidemment taillée pour ses immenses qualités de grimpeur.

Yannis Voisard à quelques secondes du podium du jour

Yannis Voisard a réalisé une très belle performance samedi. Le Jurassien a pris une très belle 6e place à 1'47'' de Tadej Pogacar. Il a fait partie du groupe de tête jusqu'à l'attaque du Slovène, mais a dû laisser filer pour finalement s'offir un beau top 10. L'Ajoulot grimpe au 15e rang du général à 4'12'' du maillot jaune. Le Taignon Robin Donzé a quant à lui terminé au 42e rang de l'étape du jour, avec 6'47'' de retard.

/ATS-cra

 

Actualités suivantes

Tadej Pogacar est prêt pour un week-end « difficile »

Tadej Pogacar est prêt pour un week-end « difficile »

Cyclisme    Actualisé le 01.05.2026 - 21:04

3e étape: Godon double la mise

3e étape: Godon double la mise

Cyclisme    Actualisé le 01.05.2026 - 18:08

Sina Frei s'impose d'entrée en short-track à Yongpyong

Sina Frei s'impose d'entrée en short-track à Yongpyong

Cyclisme    Actualisé le 01.05.2026 - 12:08

TdR: Le panache de Yannis Voisard n'a pas suffi

TdR: Le panache de Yannis Voisard n'a pas suffi

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 20:21

Articles les plus lus

Yannis Voisard attaque Tadej Pogacar, en vain

Yannis Voisard attaque Tadej Pogacar, en vain

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 18:09

TdR: Le panache de Yannis Voisard n'a pas suffi

TdR: Le panache de Yannis Voisard n'a pas suffi

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 20:21

Sina Frei s'impose d'entrée en short-track à Yongpyong

Sina Frei s'impose d'entrée en short-track à Yongpyong

Cyclisme    Actualisé le 01.05.2026 - 12:08

3e étape: Godon double la mise

3e étape: Godon double la mise

Cyclisme    Actualisé le 01.05.2026 - 18:08

Mauro Schmid, le métronome zurichois qui monte

Mauro Schmid, le métronome zurichois qui monte

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 17:01

Yannis Voisard attaque Tadej Pogacar, en vain

Yannis Voisard attaque Tadej Pogacar, en vain

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 18:09

TdR: Le panache de Yannis Voisard n'a pas suffi

TdR: Le panache de Yannis Voisard n'a pas suffi

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 20:21

Sina Frei s'impose d'entrée en short-track à Yongpyong

Sina Frei s'impose d'entrée en short-track à Yongpyong

Cyclisme    Actualisé le 01.05.2026 - 12:08

TdR: Une 2e étape pour les puncheurs

TdR: Une 2e étape pour les puncheurs

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 04:04

Tadej Pogacar fait coup double, Yannis Voisard lâché

Tadej Pogacar fait coup double, Yannis Voisard lâché

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 09:55

Mauro Schmid, le métronome zurichois qui monte

Mauro Schmid, le métronome zurichois qui monte

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 17:01

Yannis Voisard attaque Tadej Pogacar, en vain

Yannis Voisard attaque Tadej Pogacar, en vain

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 18:09