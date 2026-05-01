Pogacar vainqueur en mode « maillot Jaun », Yannis Voisard 6e

Tadej Pogacar a signé son 3e succès sur le Tour de Romandie 2026 lors de la 4e étape samedi entre Broc et Charmey. Le Slovène a attaqué dans la 3e ascension du col du Jaun pour s'imposer. Le Jurassien Yannis Voisard a cueilli une belle 6e place.

Pas question de laisser quoi que ce soit à ses adversaires. Cannibale à deux roues, le patron du cyclisme mondial s'est fait plaisir sur cette étape de 149 km. Même avec trois coureurs en échappée, dont son compatriote Primoz Roglic, Pogacar a choisi d'attaquer en faisant le spectacle dans la 3e et dernière ascension du Jaun à 3,2 km du sommet.

Seul Florian Lipowitz a esquissé une révolte, mais l'Allemand s'est fait lâcher sur la deuxième accélération du maillot jaune à un kilomètre du sommet. Le quadruple vainqueur du Tour de France a réalisé une belle descente et a fait parler ses qualités de rouleur pour arriver le premier à Charmey. Lipowitz a fini à 14 secondes.

Tadej Pogacar conforte sa première place au général. Dimanche, le Slovène voudra sûrement s'offrir un quatrième bouquet et égaler le record de Ferdi Kübler, quadruple vainqueur sur la boucle romande en 1951. Et l'arrivée à Leysin après le départ de Lucens sur 178 km est évidemment taillée pour ses immenses qualités de grimpeur.

Yannis Voisard à quelques secondes du podium du jour

Yannis Voisard a réalisé une très belle performance samedi. Le Jurassien a pris une très belle 6e place à 1'47'' de Tadej Pogacar. Il a fait partie du groupe de tête jusqu'à l'attaque du Slovène, mais a dû laisser filer pour finalement s'offir un beau top 10. L'Ajoulot grimpe au 15e rang du général à 4'12'' du maillot jaune. Le Taignon Robin Donzé a quant à lui terminé au 42e rang de l'étape du jour, avec 6'47'' de retard.

/ATS-cra