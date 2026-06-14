Yannis Voisard et Robin Donzé ont bouclé le Tour Auvergne Rhône-Alpes

L’Ajoulot a terminé 27e du classement général au terme des huit étapes, son coéquipier franc-montagnard ...
Yannis Voisard et Robin Donzé ont bouclé le Tour Auvergne Rhône-Alpes

L’Ajoulot a terminé 27e du classement général au terme des huit étapes, son coéquipier franc-montagnard est 46e de ce tour remporté par le jeune Mexicain Isaac Del Toro.

Yannis Voisard a notamment brillé sur la 6e étape avec une belle 6e place. (Photo : archives Georges Henz) Yannis Voisard a notamment brillé sur la 6e étape avec une belle 6e place. (Photo : archives Georges Henz)

Yannis Voisard et Robin Donzé sont venus à bout du Tour Auvergne Rhône-Alpes ce dimanche, anciennement le Critérium du Dauphiné. Le cycliste ajoulot de l’équipe Tudor Pro Cycling a pris la 27e place du classement général, à 26 minutes du vainqueur, le Mexicain de 22 ans Isaac Del Toro qui a renversé le général en remportant la dernière étape ce dimanche au sommet de Plateau de Solaison. Yannis Voisard aura notamment réussi à prendre une très belle 6e place vendredi lors de la 6e étape au profil montagneux. Son coéquipier chez Tudor, le Franc-Montagnard Robin Donzé, termine, lui, 46e à plus de 57 minutes du vainqueur. /jpi


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