Yannis Voisard et Robin Donzé ont bouclé le Tour Auvergne Rhône-Alpes

Yannis Voisard et Robin Donzé sont venus à bout du Tour Auvergne Rhône-Alpes ce dimanche, anciennement le Critérium du Dauphiné. Le cycliste ajoulot de l’équipe Tudor Pro Cycling a pris la 27e place du classement général, à 26 minutes du vainqueur, le Mexicain de 22 ans Isaac Del Toro qui a renversé le général en remportant la dernière étape ce dimanche au sommet de Plateau de Solaison. Yannis Voisard aura notamment réussi à prendre une très belle 6e place vendredi lors de la 6e étape au profil montagneux. Son coéquipier chez Tudor, le Franc-Montagnard Robin Donzé, termine, lui, 46e à plus de 57 minutes du vainqueur. /jpi