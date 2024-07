9e étape: Turgis offre à la France une 3e victoire

Le Français Anthony Turgis a remporté la 9e étape du Tour de France à Troyes après un circuit de 199 km. Tadej Pogacar a conservé le maillot jaune de leader.

L'échappée du jour est donc parvenue à aller au bout. Et à ce petit jeu, c'est Anthony Turgis qui a été le plus fort. Le coureur de TotalEnergies a été le meilleur au sprint pour devancer Tom Pidcock et Derek Gee.

Cette 9e étape sur les chemins blancs autour de Troyes promettait beaucoup. Vainqueur des Strade bianche ce printemps avec une attaque à 80 km de l'arrivée, Tadej Pogacar avait bien envie de tester ses principaux adversaires sur ces portions de routes gravillonnées.

Innovation sur la Grande Boucle, les 14 secteurs de gravier blanc constituaient un terrain de jeu idéal pour le Slovène. Un mix entre Paris-Roubaix et la mode du gravel pouvant coûter le Tour sur une crevaison ou une chute.

Le maillot jaune a évidemment lancé quelques attaques, mais ses adversaires ont tenu le choc, même si ce fut parfois à la limite pour Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Le Danois a d'ailleurs connu une journée mouvementée puisqu'il a dû changer de vélo et qu'il a dû faire une grande partie de l'étape sur la monture de son coéquipier Jan Tratnik

Les coureurs ont énormément donné en sachant bien que lundi arrivait la première journée de repos de ce Tour 2024 à Orléans.

/ATS