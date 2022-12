Alpecin-Deceuninck et Arkéa-Samsic confirmées dans l'élite

L'Union cycliste internationale (UCI) a confirmé lundi l'attribution de licences World Tour aux équipes belge Alpecin-Deceuninck et française Arkéa-Samsic.

Elles accèdent ainsi pour les trois prochaines saisons à l'élite du cyclisme mondial.

De son côté, la formation B&B Hotels disparaît des deux premières divisions.

Ces deux formations remplacent Israel Premier Tech et Lotto qui descendent à l'échelon inférieur et deviennent des UCI ProTeams, sur la foi d'un classement établi sur les trois dernières saisons.

En comptant également AG2R-Citroën, Groupama-FDJ et Cofidis, la France est, avec quatre équipes sur dix-huit, la nation la plus représentée dans le World Tour, devant la Belgique (3). Les licences World Tour, qui garantissent une participation aux plus grands courses, sont attribuées pour les trois prochaines saisons.

A noter que pour l'équipe néerlandaise Team DSM, dont le leader est Romain Bardet, la Commission des licences de l'UCI a soumis les deuxième et troisième années de la licence à la condition de 'la fourniture en cours de saison de documents additionnels liés au critère financier'.

Deux équipes disparaissent

L'équipe bretonne B&B Hotels, qui évoluait en deuxième division, disparaît comme prévu du paysage, tout comme la formation Drone Hopper-Androni Giocattoli.

La Commission des licences de l'UCI a en effet décidé de refuser l'enregistrement de l'entité Paris Cycling City, le nom de la nouvelle structure dans laquelle devait se fondre B&B Hotels. Sauf que son manager Jérôme Pineau, qui ambitionnait de monter une grosse équipe avec l'appui de la mairie de Paris, n'a pas réussi à trouver le parraineur nécessaire pour mener son projet à bien.

Ces derniers jours, Pineau espérait encore repartir, avec des moyens limités, en troisième division mondiale. Mais l'existence même de la formation bretonne est menacée et ses coureurs tentent, difficilement, de trouver une autre équipe.

Chez les femmes enfin, l'UCI a attribué 15 licences World Tour contre 14 cette saison.

