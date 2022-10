Ashleigh Moolman première vainqueure, Lach gagne à Genève

La Sud-Africaine Ashleigh Moolman a remporté la première édition du Tour de Romandie féminin. L'athlète de 36 ans a su conserver son maillot vert lors de l'étape finale entre Fribourg et Genève.

La victoire à Genève est revenue à la Polonaise Marta Lach, tandis qu'Ashleigh Moolman a franchi la ligne d'arrivée avec le peloton. La collègue de Marlen Reusser, 8e dimanche, avait pris 30 secondes d'avance sur la dominatrice de la saison Annemiek van Vleuten lors de l'étape-reine de samedi jusqu'à la station de Thyon 2000.

Dimanche, lors de la troisième et dernière étape, la Néerlandaise n'a pas tenté d'attaquer la leader. Au contraire, après sa victoire au Giro, au Tour de France et à la Vuelta, ainsi que son titre de championne du monde sur route, l'athlète de 39 ans a accepté sa deuxième place et a joué un rôle déterminant dans les dix derniers kilomètres pour que deux échappées soient encore rattrapées.

La meilleure Suissesse, la régionale de l'étape Elise Chabbey, a pris la 10e place du classement général à 5'31.

