Ayuso gagne le chrono et prend le maillot

L'Espagnol Juan Ayuso a frappé un grand coup sur le contre-la-montre du Tour de Romandie à Châtel-St-Denis.

Le coureur de l'équipe UAE s'est imposé avec 5'' d'avance sur Matteo Jorgenson. Il enfile le maillot jaune avec 18'' d'avance sur l'Américain.

Ayuso, le plus jeune coureur à être monté sur un podium d'un grand Tour (réd: 3e de la Vuelta 2022 à 19 ans), a causé une certaine sensation sur le tracé fribourgeois.

La veille, son manager général Mauro Gianetti prévenait qu'il ne fallait pas attendre d'exploit de son prodige de 20 ans: 'Il n'a pas disputé une course depuis son podium sur le Tour d'Espagne en septembre dernier. Il est en reprise en Suisse romande. S'il fait un bon résultat un jour, on sera content.'

Coéquipier de Tadej Pogacar, Juan Ayuso a souffert d'une tendinite au pied dont il ne parvenait pas à se défaire. 'Je ne voyais pas le bout', a-t-il confié.

Le Romandie, un objectif

Boum ! Ayuso a balayé tous les doutes dans une spécialité qui n'est pas la sienne. 'C'est presque un choc pour moi. C'est une réelle surprise de remporter un contre-la-montre pour une première victoire sur le World Tour.'

L'Espagnol entend bien défendre son maillot jaune dans la montagne: 'Au début de l'année, j'avais fait du Romandie un objectif après ma quatrième place de l'an dernier. Après je ne parvenais pas à guérir, alors j'avais mis un frein à mes ambitions.'

Troisième plus jeune coureur de l'histoire à s'adjuger une étape du Tour de Romandie, Juan Ayuso devance donc de 18'' Matteo Jorgenson et de 19'' le champion du monde du contre-la-montre Tobias Foss (3e) au classement général. Nelson Oliveira et Adam Yates suivent, à respectivement 22 et 30 secondes du nouveau leader.

Le meilleur Suisse est Gino Mäder, 12e à 41''. Le Bernois a concédé 25'' sur ce chrono (9e place). Le Français Romain Bardet, très en vue les trois premiers jours, a pour sa part concédé 57'' au vainqueur et se retrouve à 1'03'' au général. Seule une attaque d'envergure lui permettrait de renverser le maillot jaune.

La bataille s'annonce somptueuse

Ce Tour de Romandie se jouera samedi lors de son étape-reine, entre Sion et Thyon 2000, sur 161 km. La bataille entre les grimpeurs s'annonce somptueuse: le Jurassien Yannis Voisard, 20e et deuxième meilleur Suisse au général, n'accuse ainsi que 1'07'' de retard sur Juan Ayuso.

Le parcours de samedi comprend trois montées de première catégorie pour un dénivelé total de 4345 m. Au 45e kilomètre, les coureurs passeront au sommet d'Anzère, puis ils enchaîneront avec la côte de Suen (km 118) avant d'en découdre pour la victoire dans la montée de 19 km vers Thyon 2000.

/ATS