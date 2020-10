Blessé à un genou, Quintana met fin à sa saison

Le Colombien Nairo Quintana va mettre un terme à sa saison en raison d'une blessure à un genou, a annoncé la Fédération colombienne de cyclisme (FCC).

Dans une vidéo postée sur le compte Twitter de la FCC, Quintana annonce que sa saison 'est terminée'. Il indique avoir 'besoin d'une longue récupération, suite à une blessure au niveau de la rotule gauche' qui devrait nécessiter une intervention chirurgicale.

Le Colombien avait été victime d'une chute lors de la 13e étape du Tour de France, qui l'avait fortement handicapé pour le reste de la course, qu'il a terminée à la 17e place.

A peine la Grande Boucle terminée, le parquet de Marseille a annoncé le 21 septembre l'ouverture d'une enquête visant des membres de son équipe française Arkéa-Samsic sur des chefs 'd'administration et prescription à un sportif sans justification médicale de substance ou méthode interdite dans le cadre d'une manifestation sportive, aide à l'utilisation et incitation à l'usage de substance ou méthode interdite aux sportifs, transport et détention de substance ou méthode interdite aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale'.

Quintana, qui n'a pas été poursuivi, avait expliqué avoir répondu 'volontairement' aux questions des enquêteurs, et assuré peu après dans un communiqué être 'un coureur propre'.

'Je veux dire qu'aucune substance dopante n'a jamais été retrouvée (...) Je n'ai rien à cacher et n'ai jamais rien eu à cacher', a-t-il assuré le 23 septembre.

