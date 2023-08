Carnet noir: Federico Bahamontes est mort à 95 ans

Federico Bahamontes, premier Espagnol vainqueur du Tour de France en 1959, est décédé à l'âge de 95 ans. Le coureur de Tolède était considéré comme l'un des meilleurs grimpeurs de l'histoire.

'C'est avec une profonde tristesse que nous pleurons la perte de Federico Martín Bahamontes, l'Aigle de Tolède, une référence du sport qui a porté le nom de notre ville au plus haut', a déclaré le maire de la ville Carlos Velázquez sur son compte Twitter, désormais rebaptisé 'X'.

'Le premier Espagnol à avoir remporté le Tour de France fait partie de l'histoire du sport de notre pays, avec plus de 74 victoires à son actif', a ajouté le maire. La ville a par ailleurs décrété deux jours de deuil officiel, a indiqué la mairie sur son site Internet.

Dans l'histoire

Né le 9 juillet 1928 à Santo Domingo près Tolède, Bahamontes est définitivement entré dans l'histoire du cyclisme le 18 juillet 1959 en remportant le Tour de France. Il a participé à son premier Tour en 1954 et a remporté six fois le classement de la montagne (1954, 1958, 1959, 1962, 1963, 1964) en dix participations à la Grande Boucle.

Vainqueur de la Vuelta à deux reprises (1954 et 1957), il resta au sommet la trentaine passée et relança sa carrière sous l'autorité de son directeur sportif Raoul Rémy. Pendant les années Anquetil, 'Fede' figura deux autres fois (2e en 1963, 3e en 1964) sur le podium du Tour, la course qui convenait le mieux à ce coureur adorant les températures caniculaires.

Piètre descendeur

S'il gagna onze étapes de montagne dans les trois grands tours (7 en France, 1 en Italie, 3 en Espagne), il fut toutefois limité par ses piètres talents de descendeur à une époque où les arrivées au sommet étaient moins fréquentes. 'S'il était né 20 ans plus tard, il aurait doublé son score', estimait Pierre Chany, le journaliste de référence de l'époque.

'Légende de notre sport, il a été le premier Espagnol à remporter le Tour de France, un événement qui l'a également consacré comme l'un des meilleurs grimpeurs de l'histoire', a aussi déclaré la Fédération espagnole de cyclisme dans un message publié sur Twitter.

Après sa retraite, Bahamontes est resté impliqué dans le cyclisme en tant que directeur d'équipe, puis directeur de la Vuelta a Toledo. Il a également tenu son propre magasin de vélos.

/ATS