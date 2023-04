Deux contre-la-montre au programme

Les coureurs du 86e Tour de Suisse 2023 se battront deux fois contre le chrono. C'est ce qu'annoncent les organisateurs dans le cadre de la présentation du parcours.

Dès le départ du dimanche 11 juin à Einsiedeln, le peloton aura droit à un contre-la-montre (12,7 km). Et enfin le dimanche 18 juin, une épreuve de 25 km à Saint-Gall clôturera la course et décidera certainement de la victoire finale.

Au total, les coureurs parcourront 1100 km, avec 18'000 mètres de dénivelé. L'étape-reine entre Fiesch et La Punt empruntera la Furka, l'Oberalp et l'Albula (211 km/4700 m de dénivelé). 'Cette année, seuls les meilleurs grimpeurs peuvent prétendre à la victoire finale', écrit l'architecte du parcours David Loosli dans le communiqué.

Les coureuses du Tour de Suisse Women seront elles en piste du 17 au 20 juin pour quatre étapes. La troisième édition débutera à Weinfelden. Le deuxième jour, les femmes disputeront le contre-la-montre à Saint-Gall sur le même parcours que les hommes. Les deux derniers tronçons se termineront à Ebnat-Kappel.

/ATS