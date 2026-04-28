Dorian Godon signe un fracassant retour sur le Tour de Romandie

Deux ans après ses deux succès sur le Tour de Romandie, Dorian Godon a récidivé en enlevant le prologue de l'édition 2026. Le Français réalise une saison tonitruante avec sa nouvelle formation Ineos.

Arrivé devant la presse sur son vélo de champion de France, le puncheur avait le sourire bien visible derrière sa moustache fournie. 'J'adore les courses à +fromage+', s'est-il amusé en référence au prix décerné au vainqueur. Godon a concédé avoir saisi une opportunité sur un TdR difficile: 'Dès que j'ai vu le parcours du Romandie, j'ai serré les fesses, car il y a beaucoup de montagne au programme. Il n'y aura pas beaucoup de possibilités pour moi.'

Si les victoires d'il y a deux ans avaient le goût du déclic pour celui qui ne s'était jamais imposé sur le World Tour, ce début d'année 2026 a au contraire la saveur de la revanche, pour celui dont le contrat n'a pas été reconduit par son ancienne équipe Decathlon-AG2R au terme de la saison 2025. Roulant désormais pour la formation dirigée par Dave Brailsford, il compte cinq succès de prestige cette année: deux sur Paris-Nice (dont un contre-la-montre par équipes), deux sur le Tour de Catalogne et désormais une sur le Tour de Romandie.

'Problème de riche'

Pour expliquer ce succès relativement tardif, le puncheur de 29 ans a expliqué avoir d'abord privilégié ses études de kinésithérapie, ce qui l'empêchait de faire un gros volume d'entraînement étant plus jeune.

'Physiologiquement, j'arrive à mes 30 ans, je suis donc dans mes plus belles années, a-t-il avancé. J'axe sur le côté sprint, à savoir des efforts de 30 secondes ou d'une minute, ce qui me convient mieux que lorsque je faisais des vrais entraînements de grimpeur.'

Un succès qui n'est pas sans contrariété: Godon n'a pas pu arborer son maillot tricolore autant qu'il l'aurait souhaité à la faveur de ses résultats flamboyants. Mercredi, il portera le maillot jaune du leader du Tour de Romandie. 'Un problème de riche', a-t-il conclu, goguenard.

/ATS