Egan Bernal gagne une 16e étape tronquée

Egan Bernal a remporté la 16e étape de la Vuelta mardi entre Poio et Castro de Herville. Une ...
Egan Bernal gagne une 16e étape tronquée

Egan Bernal a remporté la 16e étape de la Vuelta mardi entre Poio et Castro de Herville. Une étape amputée de ses huit derniers kilomètres à cause de manifestants pro-palestiniens.

'En raison de manifestations qui bloquent la fin de la course, l'étape sera arrêtée à 8 kilomètres de l'arrivée initiale. Le vainqueur de l'étape et les temps pour le classement général seront pris à ce moment-là', a écrit la Vuelta sur son site officiel.

Et dans ces circonstances, c'est le Colombien Egan Bernal qui a franchi en vainqueur l'arrivée sans trop comprendre s'il avait vraiment gagné. Le Colombien d'Ineos, vainqueur du Tour de France 2019, a devancé Mikael Landa en continuant son effort dans la petite montée qui suivait, avec l'arche des 8 kilomètres.

Leader de la course, Jonas Vingegaard a logiquement conservé son maillot rouge, puisque la dernière difficulté n'a pas pu être franchie.

Tout le monde espère que la 18e étape prévue mercredi entre O Barco de Valdeorras et Alto de El Morredero à 1755 m d'altitude ne sera pas perturbée pour le bien du général.

A noter encore que l'Espagnol Javier Romo, pris dans une chute provoquée par un manifestant pro-palestinien dimanche, a été contraint d'abandonner lors de la 16e étape, ont annoncé les organisateurs.

/ATS
 

Actualités suivantes

Tour d'Espagne: Mads Pedersen lève enfin les bras

Tour d'Espagne: Mads Pedersen lève enfin les bras

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 17:47

Un top-10 européen pour Lucien Leiser

Un top-10 européen pour Lucien Leiser

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 15:56

Didier Kläy et Cristel Hubacher lèvent les bras aux Sommêtres

Didier Kläy et Cristel Hubacher lèvent les bras aux Sommêtres

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 14:15

Baumann 5e, Balanche 6e: pas de médaille suisse à Champéry

Baumann 5e, Balanche 6e: pas de médaille suisse à Champéry

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 18:59

Articles les plus lus

Un coup à jouer pour Balanche et Baumann

Un coup à jouer pour Balanche et Baumann

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 05:04

Didier Kläy et Cristel Hubacher lèvent les bras aux Sommêtres

Didier Kläy et Cristel Hubacher lèvent les bras aux Sommêtres

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 14:15

Un top-10 européen pour Lucien Leiser

Un top-10 européen pour Lucien Leiser

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 15:56

Baumann 5e, Balanche 6e: pas de médaille suisse à Champéry

Baumann 5e, Balanche 6e: pas de médaille suisse à Champéry

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 18:59

Un coup à jouer pour Balanche et Baumann

Un coup à jouer pour Balanche et Baumann

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 05:04

Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 09:33

Didier Kläy et Cristel Hubacher lèvent les bras aux Sommêtres

Didier Kläy et Cristel Hubacher lèvent les bras aux Sommêtres

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 14:15

Baumann 5e, Balanche 6e: pas de médaille suisse à Champéry

Baumann 5e, Balanche 6e: pas de médaille suisse à Champéry

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 18:59

L'équipe Israel-Premier Tech change de maillot

L'équipe Israel-Premier Tech change de maillot

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 14:59

Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 18:11

Un coup à jouer pour Balanche et Baumann

Un coup à jouer pour Balanche et Baumann

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 05:04

Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 09:33