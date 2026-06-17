Femke De Vries s'adjuge la première étape

La Néerlandais Femke De Vries a remporté mercredi la première étape du Tour de Suisse 2026 ...
Femke De Vries s'adjuge la première étape

Femke De Vries s'adjuge la première étape

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

La Néerlandais Femke De Vries a remporté mercredi la première étape du Tour de Suisse 2026 à Sondrio. Elle s'est imposée au sprint face à la Britannique Lauren Dickinson après une longue échappée.

De Vries a clairement montré qu'elle était la plus forte sur les routes de la Valteline, prenant part à l'échappée durant la majorité de l'étape. Marlen Reusser a pour sa part vécu une course plutôt tranquille.

Après un premier tri sur la côte de 'Buglio in Monte' (2,8km à 10,1% de moyenne), franchie en tête par la Thurgovienne Steffi Häberlin, une échappée d'une douzaine de coureuses s'est formée. Celle-ci s'est égrainée sur le col de Triangia (4,2 km à 7,2%), avant que la dernière côte de la matinée ne laisse plus que De Vries et la Britannique Lauren Dickson en face-à-face.

Marlen Reusser, en difficulté dans les forts pourcentages de la dernière pente, a bien tenu pour rester dans le groupe des favorites jusqu'à l'arrivée, ne concédant que 38 secondes sur la tête, tout comme Häberli.

/ATS
 

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